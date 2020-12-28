《小傳日記》新經佬價殘，魚缸表現潺；上試十天線，支持仍未見

《小傳日記》香江魚缸假期後復市，不過孖屐今日表現都要偏軟，恆低開９８點見２６２８

８點，隨後雖然內銀同油佬表現向好，而令魚缸早段成功拗腰，不過魚缸最多都只可以倒升１２

７點到報２６５１４點全日高位；之後孖屐因為欠缺支持，升幅漸收窄，早段只可收升４點報２

６３９１點。而午後魚缸因為新經濟佬跌幅擴大而倒跌，更曾經跌至２６２６４點全日低位，最

終收報２６３１４點，跌７１點或跌０﹒２７巴仙，主板成交１９０７﹒３５億銀。國企指數報

１０３１１點，跌１１９點或跌逾１巴仙。恆生科技指數報７７９５點，跌３４７點或跌逾４巴

仙。

Ａ場方面則微揚，上證綜合指數報３３９７點，走上唔夠１點；深證成份指數報１４０４４

點，升２７點或升唔夠半巴仙，兩市全日成交８８１１億元人仔，按日升一成一。

至於大隻藍戰士就個別發展，ＱＱ（００７００）走低近７巴仙，報５１９銀；大象（００

００５）潛低近半巴仙，報４０銀；而ＡＩＡ（０１２９９）抽高近５巴仙，報９５銀；建行（

００９３９）飛上逾２巴仙，報５﹒８銀；生發發（００３８８）彈上近半巴仙，報４１４﹒２

銀。



＊政策來打壓阿里要伏法；平台經濟悲醫療佬難避＊



螞蟻集團壞消息一浪接一浪，最新係畀神州政府的去整改，有五項要求，聽講都幾嚴厲吓。

母企阿里巴巴冇得唔跪低，董事會於是決定將去到２０２２年底止嘅股本回購額大增６７巴仙到

１００億美金。不過，唔知喺咪因為兩年時間對孖屐嚟講實在太長，缸友似乎唔多收貨，阿里今

日最低見過２０７﹒２銀創六個半月低，收市炒低近８巴仙，報２１０銀，係表現最差藍戰士。

事實上，銀保監上星期出咗份徵求意見稿，講到明未經金融監督管理部門許可，非金融機構同個

人不得直接或變相代理銷售理財產品，反映監管機構要針對嘅並非只得螞蟻一間公司。阿里同業

京東集團（０９６１８）無咗逾２巴仙，報３１８﹒４銀；騰訊（００７００）插低近７巴仙，

報５１９銀；美團（０３６９０）插近７巴仙，報２６０銀。小米（０１８１０）今晚發布旗艦

５Ｇ手機小米１１，破頂高見３３﹒７５銀後回吐，撻低逾４巴仙，報３１﹒１５銀。

龍頭科網股跣低，同系上市公司走唔甩，阿里健康（００２４１）跑輸一眾科指股，潛水逾

１３巴仙，報２０﹒５５銀。京東健康（０６６１８）連跌第二日，走低逾８巴仙，報１５１﹒

３銀。騰訊同螞蟻有份持股嘅眾安在線（０６０６０）撻低逾４巴仙，報３４﹒０５銀。平安好

醫生（０１８３３）碌低近３巴仙，報８７﹒１銀。



＊北水買生科股價笑呵呵，資源期貨漲鉬業股價強＊



今日起有６隻「Ｂ仔」分別被納入深港通同滬港通，受北水加持，呢班「Ｂ仔」個個都笑到

四萬咁口，康寧傑瑞製藥（０９９６６）抽高近一成二，報１６﹒８銀；諾誠健華（０９９６９

）漲逾半巴仙，報１３﹒７２銀；沛嘉醫療（０９９９６）升逾６巴仙，報２７﹒１５銀；啟明

醫療（０２５００）跳高逾３巴仙，報７９﹒５銀；亞盛醫藥（０６８５５）飛起近一成半，報

３６﹒９５銀；康方生物（０９９２６）就跌２巴仙，報３５﹒８５銀。

呢期資源期貨係咁破頂，３月銅期貨破３﹒６美元關口，加上南非疫情令電解鈷價格起飛，

一堆資源股輪住咁抽高，洛陽鉬業（０３９９３）飆一成六，報４﹒８６銀；俄鋁（００４８６

）升逾半巴仙，報３﹒５２銀；五礦資源（０１２０８）跳起逾半成，報３﹒４２銀；贛鋒鋰業

（０１７７２）升逾２巴仙，報９６﹒５銀；金川國際（０２３６２）飆逾一成二，報０﹒９１

銀。



＊工信部力撐５Ｇ佬生猛，車佬產能勁開心齊叻醒＊



神州工信部副部長劉烈宏鼓勵電信企業要開創新格局，要為加快網絡強國、數字神州建設作

出更大貢獻，特別提及到要持續打造高質量５Ｇ精品網絡。孖屐睇好有國家支持嘅５Ｇ佬，神州

三大電訊商齊升，中移動（００９４１）升超過兩巴仙，報４５﹒５銀；中電信（００７２８）

抽高兩巴仙，報２﹒２５銀；中聯通（００７６２）炒高近４巴仙，報４﹒６２銀；另外，中通

服（００５５２）拉高近３巴仙，報３﹒５３銀；中鐵塔（００７８８）無郁動，報１﹒１６銀

。

一眾車佬近排業務表現掂過碌蔗，股價一於再踩油向上。五菱宏光ＭｉｎｉＥＶ上月單日銷

量突破２０００輛，創神州新能源汽車銷量記錄，五菱（００３０５）爆升近四成，報３﹒１銀

；吉利（００１７５）車款星瑞嘅產能比上月提升４成，刺激股價彈高近５巴仙，報２４﹒５銀

；預期全年純利增加至少４成嘅天能動力（００８１９）起飛接近兩成，報１８﹒７６銀；另外

，比亞迪（０１２１１）跳高３巴仙，報１９９﹒７銀；長汽（０２３３３）炒高近９巴仙，報

２４﹒１５銀。請請！



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