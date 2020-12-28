《真知灼見－溫灼培》脫歐後英鎊料邁進１﹒４０美元

《真知灼見》英國終與歐盟達成「脫歐」協議，協議細節雖尚未公布，但從一些已知的條款

中，我們仍可作出分析，並衡量協議對英鎊及歐元往後所可能帶來的影響。對於整個協議，筆者

認為是有點出乎意料外利於英國。為何筆者這麼說呢？在協議下，基本上除了汽車，其他接近所

有英國貨物均可以零關稅、零配額進入歐盟市場。這實在有點出乎筆者意料之外。原先筆者以為

往後英國輸往歐盟貨物，多少也要支付關稅，現在是零。當然，貿易只佔英國整體ＧＤＰ約兩成

。相反，服務業，當中包括銀行、金融業及保險業等才是英國最重要的產業，佔英國整體ＧＤＰ

八成。但在今次協議中並不包含在內，但這情況基本上大家早已知到。確實，英國在漁業方面作

出了重大讓步。但漁業對英國ＧＤＰ的佔比更少，約只有０﹒１％。所以英國在漁業上與歐盟的

爭拗是為了維護海域主權（即維護面子）多於經濟上的考量。當然，貨物就是日後可零關稅輸往

歐盟，也必須經過通關及接受檢查，但既然英國已不再是歐盟一分子，貨物往來要通關這已是對

英國要付出的最低成本。



＊硬脫歐憂慮一掃而空，利好英鎊及歐元＊



至於整份協議對歐盟又如何呢？筆者認為也是一份利好協議。因為歐盟日後輸往英國的貨物

除了汽車，其他所有貨物也是零關稅。這對歐盟的影響同可降到最低。加上在漁業方面，歐盟魚

民於未來五年半內仍可在英國水域捕魚，只是減少兩成半魚獲，這基本上也是對歐盟相對低的影

響。

由於根據現在已知的條款下，「脫歐」後對英國又或對歐盟的影響也是降至最低，且把英國

有機會「硬脫歐」的不穩定因素一掃而空。加上往後英國又或歐盟不再需花上大量精力處理「脫

歐」問題，所以筆者認為短暫對英鎊又或歐元均屬利好，當中更是利好歐元。



＊觀望１月１日起貨物進出英國會否混亂＊



對於英鎊而言，不排除短期英鎊有機會向１﹒３８甚至１﹒４０美元邁進。主要是基於英國

貨物大致可以零關稅重返歐盟及筆者估計美元大方向有機會走弱。至於現階段吸納英鎊的最大風

險，是１月１日英國「脫歐」後，貨物進出英國會否出現預計不到的大混亂。如出現這情況或會

削弱英鎊上升能力。當然，往後相信或會有不少難於估計情況出現，如蘇格蘭會否提出「脫英」

等等。這解釋歐元與英鎊兩者相比，筆者始終較喜歡歐元的原因。

英鎊短暫雖看好，但長遠筆者未改看淡英鎊的大方向。如上述所指，英國的經濟命脈是在其

金融業。已今次協議是不包括在內。一年兩年內歐盟或許取締不了英國的金融中心地位，但長遠

就難說。相信歐盟是不會留這塊肥豬肉與英國。假使英國倫敦不能再作為歐洲的金融中心，倫敦

料甚麼都不是。再者，英國脫歐後開罪了歐盟。而過去一年為站在美國的一邊又得罪了中國。現

在美國政府換界，英國在美國身上甚麼也得不到，與美國仍未達成任何協議。真的不知英國往後

的路將如何走。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

