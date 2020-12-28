《保險觸覺－黎柱基》留學保險之額外保障

《保險觸覺》不少家長安排子女到海外升學，期望他們在異國環境下學習獨立和擴闊視野。

子女離開自己到外地生活，父母自然緊張萬分，尤其子女在外地遇上意想不到的情況時，例如人

身意外、患病或財物損失等，家長身在千里之外，實難以提供即時援助。



＊指定醫療保健服務，保障範圍有限＊



縱然多個熱門升學國家皆要求海外留學生購買保險或參加指定的醫療保健服務，但這些計劃

只會提供最基本的保障，醫療方面的保障範圍和賠償金額有限，而且也欠缺附加的相關醫療服務

，如緊急家人團聚、緊急醫療運送及返港後的後續治療等等。以英國為例，雖然海外留學生都享

有Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＮＨＳ），惟只限到指定的網絡醫院或

診所接受治療。

如果家長為子女投保留學保險，受保學生就可自由選擇到任何醫院或診所接受治療，有些保

單的醫療賠償額更可高達２００萬港元，並提供回港後９０日內之覆診費用，每年賠償額更可高

達１０萬港元，足夠應付絕大部分的醫療開支。假如子女在留學期間患上嚴重疾病或發生意外而

住院，父母或監護人須前往當地照顧，留學保險可向他們提供休假、機票及住宿開支的津貼，賠

償額更可達１０萬港元，以減輕投保人的財務上負擔。



＊額外保障人身意外及個人財物＊



此外，留學保險還會覆蓋人身意外、海外家居及個人財物保障、全球個人法律責任、旅程延

誤及全球緊急支援服務等。有些保單提供行李及個人財物之遺失或損毀保障，賠償金額高達２萬

港元，更提供高達１萬港元的手提電腦保障。部分計劃也覆蓋進行受保刺激活動所引致的醫療賠

償，如滑水、滑雪、獨木舟，甚至是笨豬跳等。受保學生到其他國家遊歷的旅程延誤、財物損失

等也會受到保障。此外，不少學生會兼職賺取生活費以減輕父母負擔，有些計劃更會涵蓋受保學

生從事非體力的兼職而意外受傷所產生的醫療費。

子女要到一個陌生的國度升學，父母一定會有很多顧慮和壓力。一份適切的保險不只可助莘

莘學子面對海外生活的各種意外和危機，也可讓父母減少擔憂。然而，市場上的留學保險之保障

範疇、保障金額和條款都各有所不同，家長在作出選擇前，宜因應升學地點的生活水平及當地安

排的基本保險計劃衡量所需的額外保障，之後再貨比三家，從中挑選最合適的計劃，讓子女在充

裕的保障下，無憂地享受到海外學習和生活的樂趣。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監 黎柱基》

