ＡＴＭＸ為四隻最差藍籌，拖累港股跌７１點收報２６３１４

《經濟通通訊社２８日專訊》聖誕節美股休市。近日四個監管部門對螞蟻集團提出了五項整

改要求，科技股普遍低開，拖累港股低開２６２８８點跌９８點。其後，美國總統特朗普已簽署

９０００億美元疫情紓困法案，以及１﹒４萬億的政府開支法案同樣通過，刺激美期在亞洲時段

造好；加上金融股、油股及地產股撐市，港股最高曾見２６５１４點升１２８點。惟午後科技股

龍頭越跌越有，拖累港股倒跌，最多曾跌１２２點見２６２６４。港股全日走勢反覆，最終

ＡＴＭＸ為四隻最差藍籌，全日港股收報２６３１４點，跌７１點或跌０﹒２７％，主板成交

１９０７﹒３５億元。國企指數報１０３１１點，跌１１９點或跌１﹒１４％。恆生科技指數報

７７９５點，跌３４７點或跌４﹒２６％。

Ａ股微升，上證綜合指數報３３９７點，升不足１點或升０﹒０２％，成交３９８１﹒６０

億元人民幣。深證成份指數報１４０４４點，升２７點或升０﹒１９％，成交４８２９﹒０９億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）跌６﹒６５％，報５１９元；匯豐控股

（００００５）跌０﹒２５％，報４０元；友邦保險（０１２９９）升４﹒５１％，報９５元；

建設銀行（００９３９）升２﹒１１％，報５﹒８元。



＊國家對螞蟻提五項整改要求，阿里挫８％為表現最差藍籌＊



中國金融管理部門對螞蟻提出五項整改要求，包括回歸支付本源、按審慎監管要求嚴格整改

違規信貸、保險、理財等金融活動；依法開展證券基金業務等，消息拖累科技股氣氛。宣布擴大

回購總額上調至１００億美元的阿里巴巴（０９９８８）跌７﹒９８％，報２１０元表現最差藍

籌；美團（０３６９０）跌６﹒８８％，報２６０元；小米集團（０１８１０）跌４﹒０１％，

報３１﹒１５元；京東集團－ＳＷ（０９６１８）跌２﹒１５％，報３１８﹒４元；京東健康

（０６６１８）跌８﹒０２％，報１５１﹒３元；阿里健康（００２４１）跌１３﹒１１％，報

２０﹒５５元為表現最差國指股及科指股。

汽車相關股繼續有炒作。長城汽車（０２３３３）升８﹒７８％，報２４﹒１５元創新高；

吉利汽車（００１７５）升４﹒９３％，報２４﹒５元為表現最佳藍籌；東風集團

（００４８９）升９﹒３６％，報９﹒１１元；內媒指五菱汽車（００３０５）的五菱宏光

ＭＩＮＩ ＥＶ１１月零售量３﹒３萬輛，單日銷量最高突破２０００輛，創中國新能源汽車銷

量記錄，全日飆３６﹒５６％，報３﹒１元；料全年純利增不少於四成的天能動力

（００８１９）升１７﹒９９％，報１８﹒７６元。



＊獲納入港股通的生科股炒起，亞盛醫藥飆１５％＊



六隻生科股獲納入港股通，相關股份普遍上揚。康寧傑瑞製藥（０９９６６）升

１１﹒５５％，報１６﹒８元；啟明醫療（０２５００）升３﹒２５％，報７９﹒５元；康方生

物（０９９２６）跌１﹒７８％，報３５﹒８５元；諾誠健華（０９９６９）升０﹒５９％，報

１３﹒７２元；沛嘉醫療（０９９９６）升６﹒０５％，報２７﹒１５元；亞盛醫藥

（０６８５５）升１４﹒７５％，報３６﹒９５元。

國際銅價再度抽升，其中２０２１年３月份銅期貨今日升穿３﹒６０２５美元關口，創下自

２０１３年２月份以來之高位，連帶其他資源股受捧。洛陽鉬業（０３９９３）升１６﹒２７％

，報４﹒８６元；五礦資源（０１２０８）升５﹒２３％，報３﹒４２元；中國鋁業

（０２６００）升２﹒５８％，報２﹒７８元；金川國際（０２３６２）升１２﹒３５％，報

０﹒９１元；江西銅業股份（００３５８）升３﹒３３％，報１２﹒４２元。



＊金融股撐市，工行彈半成＊



本日金融股撐市。工商銀行（０１３９８）升４﹒８５％，報４﹒７６元；交通銀行

（０３３２８）升２﹒４６％，報４﹒１６元；中國銀行（０３９８８）升１﹒５４％，報

２﹒６３元；；中國平安（０２３１８）升１﹒３１％，報９３﹒０５元；中國人壽

（０２６２８）升１﹒８％，報１７元。

國家工信部指出，２０２１年是「十四五」開局之年，三家基礎電信企業要開創新格局，為

加快網絡強國、數字中國建設作出更大貢獻。中資電信股造好，中國移動（００９４１）升

２﹒２５％，報４５﹒５元；中國電信（００７２８）升２﹒２７％，報２﹒２５元；中國聯通

（００７６２）升３﹒６％，報４﹒６１元。（ｋｓ）

