《每周華語－黃溢華》下棋複雜、拆局更難、地緣政治、誰領風騷？

《每周華語》正是「鴟梟鳴衡軛，豺狼當路衢；蒼蠅間白黑，讒巧令親疏」（《贈白馬王彪

》，２０１４年１０月２１日筆者於本欄亦以此論及對香江前景的感受及一些歷史點滴。當時題

為「蒼蠅間白黑，讒巧令親疏」。事隔六年多，香江面對疫情及自身政經山路未見有「突破口」

：只有「股╱樓」兩市高企，至今仍未能真正克服本地經濟問題！



上周香江於極為平靜下渡過了冬至及聖誕節，本周又將迎來２０２１年。由於潛在疫情風險

大增，網上慶祝及電話祝福等等將會是主流的非接觸活動。正是：「下棋複雜、拆局更難」！全

球股市╱美國「ＩＰＯ」表現強勁，但經濟自身正在下滑之中。即使２０２０年中國表現好，有

正增長，面對全新的經濟運行格局，相信２０２１年考驗極大。中國自身市場大，迴旋空間比其

他國家大，但人口眾多，依然面對「百變」之中的疫情╱病毒。有疫苗好，但有考驗乃事實。英

國上周面對變種╱新的病毒，不少國家對英暫停飛航等等措施，使英國面對可能脫歐之後及「封

城」之打擊。二次大戰，英倫空戰擊敗了納粹德國，而２０２０╱２０２１年，英國面對比二戰

更大的打擊。



近年中美等關係下滑，即使２０２１年１月見拜登將就任美新總統，中短期中美也好，全球

也好，仍將面對甚大的考驗及不肯定性。中國面對不少國家的「開局」，面對「單打獨鬥」，不

只考驗大，也須要穩定２０２１年國家的經濟╱市場穩定，就業╱收入╱通縮風險都是必須控制

的目標點。



因為有疫苗，全球多了希望，但百變之局之下，有多種疫苗亦不一定成功「拆局」。生命體

自我「突變」，病毒一旦向負面變化，相信進一步打擊全球互通╱全球化的步伐及生意。簡言之

，２０２０年的疫情已使全球經濟失衡，再有打擊，經濟有股樓「上升」，亦不代表可以支持全

局。且美元將面對更大考驗，若２０２１年上半年疫情緩和，又新病毒不再三出現，２０２１年

下半年會有強勁反彈不足為奇。



今時今日，地緣政局、誰領風騷？美國仍為政經「主軸」，而美元則為資本市場「主軸」地

球村貨幣，但目下疫苗「向好」預估之餘，２０２１年亦有可能見更為「失控」的疫情；此時美

英歐中各有不同的疫情計劃，有效好，效用長更好，又若效用有卻不大，且經濟未及預期向好，

則２０２１年，金價可再升，而商品╱原油價表現自然往下滑。２０２０年見油價跌至「負３７

美元」！經濟若走巨大的「Ｕ」底，則全球通縮終必浮現，且「ＱＥ」等等，那怕用負息，亦有

其自身的限制。２０２０╱２０２１年極為重要！不只是市場，更要看地緣。



近大半年股樓市向好，於２０２０年乃「神話」也！平和心境，乃正能量。佛法無邊，但形

格勢禁之下，平和之局，亦不易出現及長期維持。人類不是機械人！群體效應不易估量，而機械

人再「聰明」，亦只是自身之「能力」：一群機械人可「互動」嗎？不錯，一千╱二千無人機可

空中表演，但仍是「生硬」的預設安排，軟件之功效也。人類社會，各國地緣非可預測。佛理也

好，基督也好，導人向善。今時今日，全球化即使未到盡頭亦將「停下來」，再找新方向。各國

在國際貿易方面，已見更多的「自保」行為。不幸２０２０年多了全球疫情，目前有疫苗亦未得

知真正成效，有待觀察，而全球化「有別」國際貿易，全球化比地緣形勢影響更大。全球化更需

要雙方╱多方的信任！而國際貿易早已發展幾百年，仍見紛爭，那麼全球化見倒退也不足為奇了

。



利益當前，各國之話語權亦極為重要。使爭持╱爭奪之下，相信全球化甚而國際化於

２０２１年見「不進則退」之局了。「香江花月夜，日落香江紅」，近半世紀，香江經濟飛躍！

四小龍也好，日本也好，１９６０╱１９９０年代香江幾代人努力之下，見好的回報。中國節日

、西方節日，均乃香江市民外出慶祝之時。消費好，人心好。今年有別近半世紀所見者，但疫情

之下，不少大城市也面對「冷清」之市面。正是「花無百日紅」！忍耐，心情也可再三檢討不足

之處！１９７０╱１９８０年代至今天，本地經濟乃以「石頭╱地皮」為主軸，經濟收入，政府

收益也只以來自「石頭╱地皮」、「股市」為主！不重視科研、相關經濟，要急起直追，今已見

事倍功半之局。突然面臨巨大支出，本地又不可「ＱＥ」！那有「子彈」去應付可能出現的失業

人口及疫情支出？！退一步看，平安夜╱平靜夜，也不失為我們認真找出路、找問題的時刻了。



香江乃國際城市，持份者來自四方八面。作為中國不可分割的一部分，生意人也好，市民也

好，來港工作及交流也好，自然希望在平穩╱肯定的環境下找到自己的理想。可惜世局近三年╱

五年變化太大，不幸香港在多方面「對局」之下，根本無自身的「回旋」空間。疫情上周於全球

又再惡化，又若再若爭持時間不及時決心聚焦經水齊╱疫情，又地緣不穩，２０２１年形勢將更

不清晰了。《資深市場人士 黃溢華》

