《鍾之日記》阿里鴻圖遭反噬，市值蒸發兩萬億

《鍾之日記》１２月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲數月前在公開論壇上，呼籲當局放寬對互聯網企業的監

管，結果卻遭全面反噬。繼螞蟻集團上市失敗、阿里社區團購及網購業務涉壟斷後，噩夢仍在繼

續。人行、銀保監、中證監、外匯局等金融管理部門於上周六（２６日）聯合約談螞蟻集團，指

出其在經營中存在「藐視監管違規套利」等問題，措辭嚴厲。當局要求螞蟻須全面整改，包括包

括依法設立金融控股公司，確保資本充足；嚴格整改違規金融活動等五大任務。螞蟻迅速回應將

成立整改工作組，全面落實監管部門的約談要求。

螞蟻集團指，將加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不

加、兩不降」原則，即是不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服

務體驗、不降低風險防範標準和要求。

除此之外，螞蟻集團控股的證券類金融機構和金融服務機構也可能受到監管的關注。內媒從

接近監管層人士處了解到，中證監會將加強對螞蟻集團控股的證券類金融機構、金融服務機構的

監管。

阿里集團為挽回投資者信心，稱將增加公司股份回購計劃總額，由６０億美元增加至１００

億美元，不過在中國市場，監管一變臉，再大的企業也得認栽，投資者恐已信心盡失。阿里港股

全日大跌８％，股價剩餘２１０元，半年來升幅全銷，從股價最高位３０９﹒４元計，阿里公司

市值蒸發了超過２萬億元；阿里今日成交額達到２２２﹒９２億元人民幣，佔全日主板成交的

１１﹒７％。



＊恆指升不起，Ａ場勉強升＊



美國總統特朗普已簽署９０００億美元疫情紓困法案，以及１﹒４萬億的政府開支法案同樣

通過，刺激美期在亞洲時段造好；加上金融股、油股及地產股撐市，港股最高曾見２６５１４點

升１２８點。惟午後科技股龍頭愈跌愈有，拖累港股倒跌。港股全日走勢反覆，最終ＡＴＭＸ為

四隻最差藍籌，全日港股收報２６３１４點，跌７１點或跌０﹒２７％，主板成交

１９０７﹒３５億元。

美團（０３６９０）跌６﹒８８％，小米集團（０１８１０）跌４％，京東（０９６１８）

跌２﹒１５％，京東健康（０６６１８）跌８﹒０２％，阿里健康（００２４１）挫１３％，為

表現最差國指股及科指股。

祖國股市利淡爭持，中國１１月規模以上工業企業實現利潤同比增長１５﹒５％，增速雖比

１０月回落１２﹒７個百分點，但為連續第七個月正增長，顯示中國經濟仍在復甦，不過，螞蟻

集團遭監管下令整改，旗下金融活動監管料陸續有來，影響市場氣氛，滬綜指早盤收復三千四關

，惟午後市況走低，醫藥、互聯網板塊拉跌，滬綜指一度倒跌，最終僅收升０﹒０２％，報

３３９７﹒２９點，三千四得復失。滬股通深股通今日恢復，滬深兩市成交快速增加，全日成交

８８１１億元人民幣，按日升１１％。



＊Ｂ仔股將獲北水眷顧，醫保談判殺價輕手＊



上交所及深交所宣布，股份名稱結尾有「Ｂ」字標識的生物科技公司的股票正式納入港股通

股票範圍。康方生物（０９９２６）、諾誠健華（０９９６９）及沛嘉醫療（０９９９６）獲同

步納入滬港通和深港通下之港股通。而啟明醫療（０２５００）、亞盛醫療（０６８５５）、康

寧傑瑞製藥（０９９６６）獲納入深港通下之港股通。

中金公司發表研究報告指，未盈利生物科技公司納入港股通範圍，有助於對其注入流動性，

並助力科創板及港股資質優異的生物科技股擴大市場影響力。

憧憬北水湧入，一眾「Ｂ仔股」齊齊走高，亞盛醫藥抽升１４﹒８％，康寧傑瑞急飆

１１﹒６％，沛嘉醫療大升６﹒１％，啓明醫療漲３﹒３％，惟諾誠健華僅微升０﹒６％，康方

生物更跌１﹒８％

國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（２０２０年）調整工作全面完成。談判

結果顯示，三款國產ＰＤ－１，包括君實生物（０１８７７）的特瑞普利單抗、百濟神州

（０６１６０）的替雷利珠單抗，以及恆瑞醫藥（滬：６００２７６）的卡瑞利珠單抗均談判成

功被納入醫保。

從談判情況看，共對１６２種獨家藥品進行了談判，其中１１９種談判成功，談判總成功率

７３﹒４６％，談判成功的藥品平均降價５０﹒６４％，相較去年平均６０﹒７％的降價幅度較

為溫和。

醫藥股今日分化，藥明生物（０２２６９）漲５﹒４％，藥明康德（０２３５９）升

４﹒４％，百濟神州亦揚１％；惟君實生物１﹒７％，復星醫藥（０２１９６）瀉４﹒４％。



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