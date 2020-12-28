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即市新聞

28/12/2020 08:14

【螞蟻整改】螞蟻回應被約談：成立工作組，已著手制定整改方案

　　《經濟通通訊社２８日專訊》螞蟻集團在接受金融管理部門約談後，於周日（２７日）發布
公告稱，將成立整改工作組，全面落實監管部門的約談要求，規範金融業務的經營和發展。目前
已經著手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。
　　螞蟻集團指，將加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。在整改過程中堅持「兩不
加、兩不降」原則，即是不增加消費者成本、不增加金融機構等合作夥伴成本；不降低消費者服
務體驗、不降低風險防範標準和要求。
　　此外，螞蟻集團還表示，將利用此次契機，夯實企業合規發展的根基，在服務實體經濟和遵
從金融監管的前提下，堅持守正創新，堅持服務小微，通過發展金融科技助力提高金融服務效率
和普惠性，並不斷提升國際競爭力，為構建雙循環新發展格局貢獻力量。
　　上周六（２６日），人行、銀保監、證監會、外匯局等金融管理部門聯合約談螞蟻集團，列
出其經營中的多項違規：藐視監管合規要求、違規套利、利用市場優勢地位排斥同業經營者等，
當局同時提出五項整改要求，包括回歸支付本源；依法持牌、合法合規經營個人徵信業務；設立
金融控股公司，確保資本充足；按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動；合
規開展證券基金業務等。（ｌｃ）

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