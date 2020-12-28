【反壟斷】反壟斷現場調查一天結束，阿里積極配合及時提供資料

《經濟通通訊社２８日專訊》浙江媒體昨日引述浙江省市場監管局負責人表示，國家市場監

管總局調查組執法人員於上周四（２４日）進駐阿里巴巴集團（０９９８８）開展調查。調查人

員對阿里巴巴集團及部門相關負責人進行了調查詢問，並提取相關證據資料。阿里巴巴集團積極

配合，認真接受調查組詢問，及時提供相關資料，自覺接受調查。整個過程平穩有序，當天現場

調查全部結束。



＊若構成濫用市場支配地位，將被罰年度銷售額的１％至１０％＊



浙江省市場監管局負責人表示，對阿里巴巴立案調查，並不意味國家對平台經濟鼓勵、支持

的態度有所改變，反而是為了更好地規範和發展平台經濟，引導、促進其健康發展，以期為經濟

高品質發展做出更大貢獻。

報道引述專家分析，若阿里巴巴被認定構成濫用市場支配地位，按照《反壟斷法》規定，公

司可能被責令停止違法行為，沒收違法所得，並以上一年度銷售額的１％至１０％作為罰款。公

開資料顯示，阿里巴巴對上一個財政年度的實現營收為３７６８億元人民幣。

阿里巴巴集團今早在港公告稱，董事會已授權增加本公司的股份回購計劃總額，由６０億美

元增加至１００億美元。（ｌｃ）

