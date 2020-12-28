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28/12/2020 08:31

《中國要聞》全國人大擬明年３月５日召開，將審查「十四五」規劃

　　《經濟通通訊社２８日專訊》十三屆全國人大常委會第二十四次會議上周六（２６日）表決
通過，十三屆全國人大四次會議將於２０２１年３月５日在北京召開；至於政協第十三屆全國委
員會第四十七次主席會議審議通過，全國政協十三屆四次會議將於明年３月４日在北京召開，政
協常委會下次會議則於明年３月１日至２日召開，為全國政協會議作準備。
　　明年人大會議議程為：審議政府工作報告；審查「十四五」規劃和２０３５年遠景目標綱要
草案；審查２０２０年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０２１年國民經濟和社會發展計劃
草案的報告、２０２１年國民經濟和社會發展計劃草案；審查２０２０年中央和地方預算執行情
況與２０２１年中央和地方預算草案的報告、２０２１年中央和地方預算草案；審議全國人民代
表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會組織法（修正草案）》的議
案；審議人大常務委員會關於提請審議《中華人民共和國全國人民代表大會議事規則（修正草案
）》的議案；審議全國人大常務委員會工作報告；審議最高法院工作報告；審議最高檢察院工作
報告。（ｅｙ）

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