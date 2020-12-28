《融天納地－溫天納》寬鬆貨幣政策有序退出的部署

《融天納地》今年因由於新冠疫情的短線衝擊，內地第一季度經濟增長速度大幅下滑，在特

殊的經濟環境下，貨幣政策轉向寬鬆帶動經濟恢復正常運作。貨幣政策推進逆周期調節政策，保

持流動性寬鬆，為實體企業提供各種信貸支持，為經濟復甦提供寬鬆的金融環境。第二季度內地

經濟快速復甦，名義ＧＤＰ增長速度上升，貨幣政策相應調整，確保貨幣供應量和社會融資規模

合理增長，在經濟復甦的初期保持適度寬鬆，穩定市場預期，維護經濟復甦步伐。進入下半年，

因內地經濟穩步恢復，貨幣政策較上半年收緊，方向演變為靈活適度、精準導向，在穩增長與防

風險之間取得平衡，按此趨勢，來年寬鬆貨幣政策將逐步退出。



中央經濟工作會議對來年財政政策進行新定位，積極的財政政策需要提質增效、可持續性需

要增加，保持適度支出強度，增強國家重大戰略任務財力保障。在促進科技創新、加快經濟結構

調整、調節收入分配上，政府將主動出擊。隨著明年經濟進一步轉強，經濟增長速度將持續上升

，經濟亦將同步回歸正常，而貨幣政策定將正常化，不同的金融數據存在下跌的空間。



回顧今年，內地財政政策擴張力度增加，財政赤字率上升，政府債務規模擴大，政府部門槓

桿率拉升，而減稅降費規模亦有所擴容。為增強疫情防控，對沖疫情帶來的經濟壓力，緩解財政

收支差額。今年不能否定的一點，就是政府債務壓力大幅增加。開源節流，今年中央本級支出安

排出現負增長，其中非急需、非剛性支出壓減五成以上。針對各類結餘、沉澱資金中央應收盡收

，並作重新安排。



在財政計劃方面，今年減稅降費規模２﹒５萬億，較去年水平明顯提高。內地財政政策持續

發揮作用，在複雜的國內外形勢下，對民生及經濟進行有效托底。不容忽視這一點，政府財政支

出明顯改善基本公共服務，刺激居民消費、改善營商環境、支持經濟增長。故此，筆者估計來年

內地財政政策仍存持續擴張的空間。在明年內地宏觀部署中，政策強調減稅降費、財政托底。不

過，政府財政收入難以開源，支出亦難以節流。故此，從財政約束的角度出發，投資市場對明年

財政政策的擴張力度亦不能過份憧憬。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

