《匯市一周－徐惠芳》新年假期來臨，外幣整固

《匯市一周》周一（２８日），澳洲、新西蘭、英國、加拿大市場休市，市場數據不多，關

注歐盟議會領導人將召開會議以討論歐盟與英國談判結果。



聖誕節假日，市場消息不多，交易疏落。英國和歐盟達成脫歐後的貿易協定，增加英國避免

年底前硬脫離歐盟的風險。市場情緒改善，打壓了美元和避險貨幣，刺激外幣走強，日圓和瑞郎

表現落後。



上周美匯指數上漲０﹒４４％，創下１１月中以來的最大一周升幅。匯市似乎也擺脫了美國

總統特朗普對國會財政救助方案的批評。美國眾議院共和黨人和民主黨人上周四（２４日），阻

止了對２﹒３萬億美元的新冠援助措施和政府支出一攬子計劃的修改。



美國兩黨關於抗疫刺激法案又發生新的分歧，特朗普希望把發放給美國人的支票金額提高至

２０００美元，民主黨將在１２月２８日再次試圖將一個類似提案交由全院表決。消息令投資者

對該議案存疑，美國總統特朗普要求對議案進行廣泛修改。



技術上，留意美匯指數前一周低位８９﹒６５。相反，若美國首次申領失業救濟金有所改善

，美匯指數將可能突破２０天均線阻力位９０﹒６５，隨後可上望至９１﹒１至９１﹒８範圍。

美匯指數上周在９０﹒３３水平整固，上方阻力９１﹒００、９１﹒８０。



＊脫歐細節待定＊



英國與歐盟歷經１６４５天的脫歐長征，終於在聖誕節前一天得到結果，成功為脫歐談判劃

上句點。脫歐協議達成後，並不意味著英國脫歐之路已經走完，協議內容的一些細節，如金融、

運輸、能源和環境等問題仍需雙方進行最後磋商。



上周四歐洲議會表示，將詳細分析該協議細節，然後明年再決定是否同意該份完整協議正式

生效。英國議會將於１２月３０日過渡期結束的前一天，就該協議進行最終辯論和表決，議會通

過後呈交歐盟委員會，意味這期間仍可能阻礙英鎊匯價上升空間。



英國首發現變異新冠病毒，部分國家對英國出口貿易和人流往來實施限制，市場關注疫情變

化會否造成經濟嚴重損失。目前英國疫苗接種進展和效果存在不確定性，對英國經濟前景悲觀，

負面情緒可能打壓英鎊匯價。英鎊現時在１﹒３５５０水平整固，上方阻力１﹒３６２０、

１﹒３７４０，下方支持１﹒３４４０、１﹒３３５０。



德國、意大利和瑞士三國權威研究機構最新報告指出，歐元區經濟今年三季度出現強勁反彈

後，第四季度受疫情下實施新的封鎖措施而再度陷入衰退。報告預期，今年全年歐元區經濟按年

將出現７﹒３％的衰退。技術上，歐元頸線一帶１﹒２０５０水位下破，則恐出現深度的回調風

險。



市場料，只要新興市場交易表現良好，歐元兌美元就可以緩慢攀升，預計將在明年春季升至

１﹒２５左右，而不會對通貨膨脹產生任何影響。歐元現時在１﹒２２１０水平整固，上方阻力

１﹒２２９０、１﹒２３６０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

