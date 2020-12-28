《ＥＴＦ動向－凌子敬》尋找香港以外中資互聯網股票投資機會

《ＥＴＦ動向》回顧２０２０年，最灸手可熱的都算是一眾中資互聯網相關股票。互聯網的

領域範圍非常廣闊，由１０多年前大家認知為只是一個尋找資訊的工具，時至今日已經發展成一

個大領域，細分之下可以包括人工智能、物聯網、雲計算、５Ｇ、流動支付、醫療科技、電子商

務、網絡遊戲等範疇。隨著科技日新月異，未來２至３年間都基乎肯定會有更多新的未知領域可

以包括在互聯網相關投資之內。

截至２０２０年１０月２日，有２１７間中概股於美國上市，中資互聯網相關公司的上市地

點不止限於香港及內地，於美國的股票市場亦可以找到很多龍頭中資互聯網相關公司。近年大家

不停討論中概股回歸香港或Ａ股上市的同時，今年於美國上市的中概股數目超過３０間，數目上

亦創了歷史新高。其中一間今年與互聯網相關於美國上市的中概股為內地最大的線上線下房產交

易和服務平台貝殼找房（ＢＥＫＥ），該公司主要的業務除了提供不同種類的房地產中介平台包

括住宅買賣、商鋪買賣、民宿出租、房屋裝修、樓宇按揭中介等服務之外，令其業務不斷壯大的

主要是有加盟品牌平台。以佣金收入計算，貝殼找房於２０１９年的市場佔有率為全中國的

２０％，市場預計到２０２４年該公司的市佔率會增至３６％。由今年８月上市至今，該公司股

價已翻了２倍多，其市值已超越７７０億美元，比起內地任何一間內房的市值還要大。

另一方面，ＡＴＭＸ為中資科網股代表，於ＡＴＭＸ之前，大家都一度討論過ＢＡＴ。Ｂ為

全球第二大的網絡搜尋器百度（ＢＩＤＵ），過往百度的股價表現落後，但最近一個月的股價大

幅上漲超過４０％，主要原因為市場傳出該公司考慮與電動車公司威馬合作，亦有傳出該公司會

自己生產電動車，其實百度早於２０１７年已經成立「Ａｐｏｌｌｏ」自動駕駛公司，而

「Ａｐｏｌｌｏ」亦於今年分別於長沙、滄洲以及北京作出「ＲＯＢＯＴＡＸＩ」無人駕駛的士

作為試點，讓公眾人士可以體驗無人駕駛車。於今年１２月８日百度召開Ａｐｏｌｌｏ生態大會

後，該公司的股價被多間大行調升其目標價。

由上述的例子可見（謹供說明之用，不構成投資建議），於香港以外亦可以找到很多中資科

網龍頭的投資機會。然而，對於一般投資者而言，要有效地捕捉全球中概互聯網股票可能會有一

定難度，故此可能都多偏好本地的股票。市場上有專門投資中概龍頭互聯網相關股票的ＥＴＦ，

ＥＴＦ所追蹤的指數會為投資者篩選全球最大的中概龍頭互聯網股票之餘，亦會定期檢視投資組

合情況，根據選股法則適時加入或剔除相關股票，為投資者化煩為簡，捕捉全球中資互聯網股票

的投資機會。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ投資策略副總裁 凌子敬》

