《陶冬天下－陶冬》脫歐談判終見結果，救援計劃未蒙支持

《陶冬天下》在聖誕鐘聲中，大西洋兩岸分別傳出達成協議的消息。在曠日持久的英國脫歐

貿易談判上，英國最後一刻就漁業捕撈額度作出讓步，與歐盟達成貿易協議，２０２１年初英國

不至於無協議脫歐，英鎊匯率上升。美國國會兩黨經過幾輪辛苦談判，終於通過了９０００億美

元的疫情救援計劃，不過總統特朗普在最後一刻突然指責計劃派錢不夠，並威脅拒絕簽字生效。

市場對此反應不大，認為要麼特朗普回心轉意，要麼數星期後拜登簽署，Ｓ＆Ｐ５００在連跌三

日後略有回升。美國債市曾經對特朗普拒絕簽字有一點反應，不過市場價格隨後回升，十年期國

債利率一周下來幾乎沒有變化。美元指數先升後回，升來自於節前獲利了結，回則因為英鎊和歐

元走強。石油和黃金價格都是先升後回，一周之中變化有限。



英國與歐盟的談判，是上周消息中的高潮。談判遲遲無法達成協議，延續到平安夜前夕更增

添了戲劇性色彩。這場脫歐談判中，各自得到了自己必須得到東西。英國拿回了自己的主權，並

維持與歐盟之間的零關稅地位。歐盟則必須維持２７個國家的團結，並對未來可能的脫離者表達

較高的退群成本，值得注意的是歐盟諸國在處理英國脫歐上保持了高度一致，為了一個國家（愛

爾蘭）大家可以同仇敵愾一致對外。筆者認為雙方都守住了底線。在內容上，英國在漁業額度上

大幅讓步，歐盟在管轄權上不再堅持布魯塞爾司法管轄。儘管５００餘頁的貿易協定對許多問題

作出了詳盡的規定，但是更多的細節需要在實踐中燙平。２０２１年英國正式脫離歐盟，真正的

問題才開始升起，１）英國能否保持金融業競爭力？２）鐵三角中缺少英國這隻角，歐盟在德法

主導下會不會成為獨立於美國的一股全球勢力？３）歐盟能不能以此作契機推進政治和財政一體

化？４）英國房地產市場是不是見底？



大西洋另一邊的美國緊急救援法案就有些搞笑。國會內民主黨與共和黨議員為了黨爭，分別

出手制止救援計劃的通過。傳統上，民主黨主張大政府、多排糖，而共和黨主張小政府、少排糖

。不少民主黨議員主張每位美國人發一張２０００美元支票，而共和人堅持支票不能超過６００

美元。費了九牛二虎之力後，民主黨議員同意降低支票金額，而白宮和財政部則一再保證總統很

想離任前向美國人民派錢，於是在雙方折衷中達成了接近下限的救援計劃。殊不知，總統特朗普

第一時間對救援計劃的力度表示不滿，號稱應該派錢２０００美元。此議立即得到對手民主黨人

的贊同，共和黨議員就一臉茫然。筆者認為，救援計劃怎麼也會通過，以避免美國經濟的坍塌。

但是此事件反映了國會之間的黨爭和行政與立法之間的無序。這個問題可能成為新任美國總統拜

登的夢魘，也可能影響明年美國經濟的復甦步伐。



本周沒有重要經濟數據，成交量估計也不大。關注疫情形勢和特朗普最終會否簽署救援計劃

。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

