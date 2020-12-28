《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２１年春季行情

《缸邊隨筆》要談２０２１年的行情是太不容易的事，因為２０２１年的變數太多，任何一

個因素有變，都會牽一髮動全身。因此，看得短線些，看一步，走一步，再看一步，會穩妥些。



低頭看路之時，亦不能不抬頭看方向，所以仍是要看一看長線的，但暫不必細看。



２０２１年長線留意４點



２０２１年的長線是：



１﹒美元軟；



２﹒利息會升，因各國中央銀行惜「紙錢」如「金」，未必會多ＱＥ（這點以後再談）；



３﹒公司債務問題會逐漸發酵；



４﹒２０２１年的經濟要真啟動復甦，還是要疫苗真有效才可。



２０２１年的短線是：



Ａ股有所謂春季行情，２０２１年初會否如期而至？



興業證券有如下分析：



春季行情年年有，但啟動時間差異較大，牛市中的春季行情漲幅更大。對歷年春季行情的總

結分析是，春季行情中風格和行業特徵不明顯，成長和價值佔優幾乎各半，領漲的行業並無特別

規律；此外，政策不急轉彎，牛市格局沒變、春季行情在途，中短期大金融更優，中長期主線仍

是代表轉型升級的科技和內需。



１﹒２０２１年初的政策應不會有大變，因為要變的，已於這兩周變了。螞蟻再調審一事，

就是２０２０年末的大變，一變便已定調。明年必對網上借貸下關卡，整個中國金融系統的穩定

性可保，這是最重要的。



＊先選金融、新能源、內需＊



２﹒基此，故選股上可考慮：



ｉ）增持低估值的周期股，金融股為首。



ｉｉ）增持景氣度較被看好的行業（是景氣被看好，不用等到真好），如新能源及新能源汽

車。



ｉｉｉ）內需消費中的相關品種，如家電及家居等（這是內循環），海爾白色家電退而又返

，說明此類行業應是明日之「升」。



ｉｖ）以科技股為首的新興經濟股在今年底已被修理了，但終還是會修復的。另方面是多隻

科創板股已被納入１８０╱３８０指數。另外外資也在加速配置這類股票；



唯一要考慮的是，美新總統拜登會對特朗普留下的那一大堆子制裁中企怎辦。短期望，最好

的是，表面上不改，但凡申請跟中企做買賣的都被批准。一朝天子，一朝臣，這個美對中企的制

裁真不好說。



ｖ）內地經濟繼續強勢，中上游物資價格上漲仍有勢，因要補庫存，故ＰＰＩ會升，但

ＣＰＩ會因豬、菜價格下調，而未能抬頭。社會融資拐點應已出現，因為貨幣最緊階段或已過去

，但新經濟業背後的風險，應是中央在２０２１年所要防範的。但基本上，在復甦行情可期下，

工業上的：化工、工業金屬、機械及器械、紡織、家電、輕工。消費上的服務業、金融、餐飲旅

遊、航空都有回升能力。



＊支持金融科技依法發展＊



整個２０２１年的金融貨幣供應，可以中國人民銀行在１２月２１日前，人行黨委所召開的

擴大會議來把握一下：



會議強調，完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險

的關係。支持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。



總合下來的是：



一是穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度。要完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本

穩定，處理好恢復經濟和防範風險的關係。持續深化利率和匯率市場化改革，引導市場利率圍繞

央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



二是進一步加大對重點領域和薄弱環節的金融支持。造好穩企業保就業紓困政策的適當接續

，繼續支持民營小微企業發展。用好再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對科技創新、綠色發

展、製造業等領域的信貸投放。造好脫貧攻堅與鄉村振興金融服務有效銜接。



三是持續防範化解金融風險。鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，健全金融風險預

防、預警、處置、問責制度體系，壓實中小銀行風險處置責任。加快完善宏觀審慎政策框架。支

持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。



四是深化金融供給側結構性改革。造好「十四五」金融業改革發展規劃編制工作。支持中小

銀行多渠道補充資本金，穩步推進農信社改革。深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信

用基礎，嚴肅市場紀律，打擊各種逃廢債行為。持續加強金融消費權益保護，增強人民群眾獲得

感、幸福感。穩步擴大金融雙向開放，推動已宣布金融開放措施切實落地，穩慎推進人民幣國際

化。提升開放條件下金融監管能力。



以上每一個詞都是言簡意賅，日後有機會才好好分析。但總的就是一條，要管控好金融市場

的水閘，無大水漫灌，只有方向性強的滴灌。（中國這樣做了，你估其他外國央行也會否如此？

）



＊可能迎來房地產稅＊



在２０２１年期間，中國的房產業，可能要迎來房地產稅，這對內房發展商是有影響的，具

體怎影響？要待公布細則才知。



１２月１９日，中國社會科學院第十屆社會保障論壇暨《中國養老金發展報告２０２０》提

出：養老基金與資本市場發展，具有相互助推的良性互動關係。看來，人口紅利將要轉向資本紅

利，養老金入市，在２０２１年應會多做了。



＊選中資股三要點＊



ｖｉ）總的而言，在國外疫情受控下，中國的出口需求將增，理論上是有利中國的企業，但

該怎揀股？基本上三點：



ａ）揀行業上的龍頭股；



ｂ）看管理層誠信、能力；



ｃ）看資本回報率（ＲＯＥ）是否可以，公司現金流是否足夠，這個ＲＯＥ和現金流，因行

業而異，要具體股票具體解答，這些都以後談。《資深投資者 石鏡泉》

