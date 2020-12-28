  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/12/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２１年春季行情

　　《缸邊隨筆》要談２０２１年的行情是太不容易的事，因為２０２１年的變數太多，任何一
個因素有變，都會牽一髮動全身。因此，看得短線些，看一步，走一步，再看一步，會穩妥些。
　
　　低頭看路之時，亦不能不抬頭看方向，所以仍是要看一看長線的，但暫不必細看。
　
　　２０２１年長線留意４點
　
　　２０２１年的長線是：
　
　　１﹒美元軟；
　
　　２﹒利息會升，因各國中央銀行惜「紙錢」如「金」，未必會多ＱＥ（這點以後再談）；
　
　　３﹒公司債務問題會逐漸發酵；
　
　　４﹒２０２１年的經濟要真啟動復甦，還是要疫苗真有效才可。
　
　　２０２１年的短線是：
　
　　Ａ股有所謂春季行情，２０２１年初會否如期而至？
　
　　興業證券有如下分析：
　
　　春季行情年年有，但啟動時間差異較大，牛市中的春季行情漲幅更大。對歷年春季行情的總
結分析是，春季行情中風格和行業特徵不明顯，成長和價值佔優幾乎各半，領漲的行業並無特別
規律；此外，政策不急轉彎，牛市格局沒變、春季行情在途，中短期大金融更優，中長期主線仍
是代表轉型升級的科技和內需。
　
　　１﹒２０２１年初的政策應不會有大變，因為要變的，已於這兩周變了。螞蟻再調審一事，
就是２０２０年末的大變，一變便已定調。明年必對網上借貸下關卡，整個中國金融系統的穩定
性可保，這是最重要的。
　
＊先選金融、新能源、內需＊
　
　　２﹒基此，故選股上可考慮：
　
　　ｉ）增持低估值的周期股，金融股為首。
　
　　ｉｉ）增持景氣度較被看好的行業（是景氣被看好，不用等到真好），如新能源及新能源汽
車。
　
　　ｉｉｉ）內需消費中的相關品種，如家電及家居等（這是內循環），海爾白色家電退而又返
，說明此類行業應是明日之「升」。
　
　　ｉｖ）以科技股為首的新興經濟股在今年底已被修理了，但終還是會修復的。另方面是多隻
科創板股已被納入１８０╱３８０指數。另外外資也在加速配置這類股票；
　
　　唯一要考慮的是，美新總統拜登會對特朗普留下的那一大堆子制裁中企怎辦。短期望，最好
的是，表面上不改，但凡申請跟中企做買賣的都被批准。一朝天子，一朝臣，這個美對中企的制
裁真不好說。
　
　　ｖ）內地經濟繼續強勢，中上游物資價格上漲仍有勢，因要補庫存，故ＰＰＩ會升，但
ＣＰＩ會因豬、菜價格下調，而未能抬頭。社會融資拐點應已出現，因為貨幣最緊階段或已過去
，但新經濟業背後的風險，應是中央在２０２１年所要防範的。但基本上，在復甦行情可期下，
工業上的：化工、工業金屬、機械及器械、紡織、家電、輕工。消費上的服務業、金融、餐飲旅
遊、航空都有回升能力。
　
＊支持金融科技依法發展＊
　
　　整個２０２１年的金融貨幣供應，可以中國人民銀行在１２月２１日前，人行黨委所召開的
擴大會議來把握一下：
　
　　會議強調，完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本穩定，處理好恢復經濟和防範風險
的關係。支持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。
　
　　總合下來的是：
　
　　一是穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度。要完善貨幣供應調控機制，保持宏觀槓桿率基本
穩定，處理好恢復經濟和防範風險的關係。持續深化利率和匯率市場化改革，引導市場利率圍繞
央行政策利率中樞運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
　　二是進一步加大對重點領域和薄弱環節的金融支持。造好穩企業保就業紓困政策的適當接續
，繼續支持民營小微企業發展。用好再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對科技創新、綠色發
展、製造業等領域的信貸投放。造好脫貧攻堅與鄉村振興金融服務有效銜接。
　
　　三是持續防範化解金融風險。鞏固拓展防範化解重大金融風險攻堅戰成果，健全金融風險預
防、預警、處置、問責制度體系，壓實中小銀行風險處置責任。加快完善宏觀審慎政策框架。支
持金融科技依法規範發展，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，防止資本無序擴張。

　　四是深化金融供給側結構性改革。造好「十四五」金融業改革發展規劃編制工作。支持中小
銀行多渠道補充資本金，穩步推進農信社改革。深化債券市場改革，完善債券市場法制，夯實信
用基礎，嚴肅市場紀律，打擊各種逃廢債行為。持續加強金融消費權益保護，增強人民群眾獲得
感、幸福感。穩步擴大金融雙向開放，推動已宣布金融開放措施切實落地，穩慎推進人民幣國際
化。提升開放條件下金融監管能力。
　
　　以上每一個詞都是言簡意賅，日後有機會才好好分析。但總的就是一條，要管控好金融市場
的水閘，無大水漫灌，只有方向性強的滴灌。（中國這樣做了，你估其他外國央行也會否如此？

　
＊可能迎來房地產稅＊
　
　　在２０２１年期間，中國的房產業，可能要迎來房地產稅，這對內房發展商是有影響的，具
體怎影響？要待公布細則才知。
　
　　１２月１９日，中國社會科學院第十屆社會保障論壇暨《中國養老金發展報告２０２０》提
出：養老基金與資本市場發展，具有相互助推的良性互動關係。看來，人口紅利將要轉向資本紅
利，養老金入市，在２０２１年應會多做了。
　
＊選中資股三要點＊
　
　　ｖｉ）總的而言，在國外疫情受控下，中國的出口需求將增，理論上是有利中國的企業，但
該怎揀股？基本上三點：
　
　　ａ）揀行業上的龍頭股；
　
　　ｂ）看管理層誠信、能力；
　
　　ｃ）看資本回報率（ＲＯＥ）是否可以，公司現金流是否足夠，這個ＲＯＥ和現金流，因行
業而異，要具體股票具體解答，這些都以後談。《資深投資者　石鏡泉》

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下25/12/2020
【英國脫歐】英國與歐盟達成脫歐貿易協議
中國故事24/12/2020
《神州經脈》阿里巴巴監管約談「二進宮」　陸股通暫停A場成交縮
FOCUS24/12/2020
【FOCUS】預告約談螞蟻　信貸脈衝近頂
財經熱話24/12/2020
《股市一周》阿里遭反壟斷調查插一成見近半年低　京健急升復急挫
開市Good Morning24/12/2020
《開市Good Morning》林家亨：信義光能為光伏股首選
財經熱話24/12/2020
【回顧展望－新股】新股百花齊放中企回流　新能源車板塊料最觸目
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>