【回顧展望－經濟寒冬】新冠疫情無日無之，港人難「安心出行」

《經濟通通訊社記者吳仲賢２８日報道》今年以來香港迎來了四波新型冠狀病毒疫情爆發，

是繼沙士之後的嚴峻挑戰，社會經濟受到疫情嚴重衝擊，「限聚令」大大影響市民日常生活，至

今疫情仍未受控，每日亦錄有雙位數字的新增確診個案，截至２０２０年１２月２７日，自

２０１９年１２月３１日起，衛生署衛生防護中心共錄得８６１１宗新型冠狀病毒個案，包括

８６１０宗確診及１宗疑似個案。當中，７４７４宗個案已出院，１３６宗個案死亡，９７１宗

個案仍然住院或待入院。看來市民恢復正常生活的日子仍遙遙無期。



＊香港現口罩荒，市民心慌慌＊



新型冠狀病毒突然來襲，全球各地對醫療用品需求甚殷，各地出現「口罩荒」，香港亦出現

搶購口罩的情況，更有商家囤積居奇，大幅提高口罩價格，不少市民為求自保冒險重用口罩，亦

引發日常用品的搶購潮，如廁紙及白米等日用品被一掃而空。

有見及此，政府增加口罩本地生產和全球採購，推行「本地口罩生產資助計劃」，以穩定外

科口罩市場供應。獲計劃資助的２０條生產線承諾每月向政府供應約３４００萬個口罩，以及向

本地市場供應約７６０萬個口罩，亦向全港市民免費派發口罩，包括先後兩次派發可重用的「銅

芯抗疫口罩」及派發３４００萬個外科口罩。



＊政府推防疫措施，普及檢測助查隱性患者＊



為應對新型冠狀病毒，政府推出一系列防疫措施，包括落實強制檢疫安排、暫停部分陸路和

海路口岸旅客服務、全港學校停課、加強化驗室監測及收緊社交距離措施等措施，還有周而復始

的「限聚令」。

為找出社區內無病徵的隱性患者，切斷社區傳播鏈，政府在９月１日至１４日期間進行普及

社區檢測計劃，有超過１７８萬名市民參與。而政府在亞博館設立可提供９００張病床的社區治

療設施，以分流及隔離症狀輕微、病情穩定的確診者，亦在柴灣鯉魚門公園及度假村、鯉魚門公

園及度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊永久活動中心及竹篙灣一幅土地，增建檢疫單位

。



＊回港易計劃助港人回港＊



政府亦推出「回港易」計劃，讓身處廣東省和澳門、符合指定條件的香港居民回港後豁免

１４天強制檢疫，亦推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，旨在鼓勵市民養成記錄出行

的習慣，以減低病毒進一步擴散的風險。

疫情對本港造成帶來巨大挑戰，政府批出共四輪的防疫抗疫基金、亦有「保就業計劃」等紓

困措施，共涉資逾３０００億元，以協助企業繼續經營，減輕企業和市民的財政負擔，期望讓香

港經濟在疫情受控後盡快復甦。



＊明年１月首批疫苗未能如期到港＊



於１２月１１日，行政長官林鄭月娥表示香港採購２０１９冠狀病毒病疫苗工作取得突破性

進展，政府多間疫苗製造商達成協議，至於科興控股（香港）向香港提供的疫苗，首批１００萬

劑量最快可望於明年１月到港，但政府專家顧問許樹昌表示，獲悉科興延遲公布第三期臨床試驗

數據，預料明年１月應未能如期運送到港。

政府亦與復星醫藥達成協議，將會取得最多７５０萬劑由復星與德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ

合作研發的ｍＲＮＡ疫苗，供港的疫苗將於歐洲生產；首批１００萬劑量預計最快於明年首季交

付。另外，政府亦與阿斯利康達成協議，採購７５０萬劑該藥廠與牛津大學合作研發疫苗，連同

早前已公布的兩款疫苗，疫苗總額２２５０萬劑，足夠全港市民接種。



＊英國現變種病毒，政府就疫苗接種成立保障基金＊



政府擬就２０１９冠狀病毒病疫苗接種成立保障基金，為接種疫苗後出現嚴重不良反應的市

民迅速提供經濟支援，政府正制定相關細節，稍後向立法會提交建議。

政府已成立專責工作小組，為推動大規模疫苗接種計劃展開籌備工作，公務員事務局局長聶

德權表示，接種計劃覆蓋全城，屬自願性質，且疫苗資訊公開透明。

英國近日出現的新型肺炎變種病毒，因應該新變種病毒的高傳染性，政府修改兩條強制檢疫

規例，加強外防輸入，並刊憲指明自英國抵港人士於１２月２４日起須於指定檢疫酒店接受２１

天強制檢疫。

