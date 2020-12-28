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即市新聞

28/12/2020 13:35

【回顧展望－經濟寒冬】新冠疫情無日無之，港人難「安心出行」

　　《經濟通通訊社記者吳仲賢２８日報道》今年以來香港迎來了四波新型冠狀病毒疫情爆發，
是繼沙士之後的嚴峻挑戰，社會經濟受到疫情嚴重衝擊，「限聚令」大大影響市民日常生活，至
今疫情仍未受控，每日亦錄有雙位數字的新增確診個案，截至２０２０年１２月２７日，自
２０１９年１２月３１日起，衛生署衛生防護中心共錄得８６１１宗新型冠狀病毒個案，包括
８６１０宗確診及１宗疑似個案。當中，７４７４宗個案已出院，１３６宗個案死亡，９７１宗
個案仍然住院或待入院。看來市民恢復正常生活的日子仍遙遙無期。
　
＊香港現口罩荒，市民心慌慌＊

　　新型冠狀病毒突然來襲，全球各地對醫療用品需求甚殷，各地出現「口罩荒」，香港亦出現
搶購口罩的情況，更有商家囤積居奇，大幅提高口罩價格，不少市民為求自保冒險重用口罩，亦
引發日常用品的搶購潮，如廁紙及白米等日用品被一掃而空。
　　有見及此，政府增加口罩本地生產和全球採購，推行「本地口罩生產資助計劃」，以穩定外
科口罩市場供應。獲計劃資助的２０條生產線承諾每月向政府供應約３４００萬個口罩，以及向
本地市場供應約７６０萬個口罩，亦向全港市民免費派發口罩，包括先後兩次派發可重用的「銅
芯抗疫口罩」及派發３４００萬個外科口罩。
　
＊政府推防疫措施，普及檢測助查隱性患者＊

　　為應對新型冠狀病毒，政府推出一系列防疫措施，包括落實強制檢疫安排、暫停部分陸路和
海路口岸旅客服務、全港學校停課、加強化驗室監測及收緊社交距離措施等措施，還有周而復始
的「限聚令」。
　　為找出社區內無病徵的隱性患者，切斷社區傳播鏈，政府在９月１日至１４日期間進行普及
社區檢測計劃，有超過１７８萬名市民參與。而政府在亞博館設立可提供９００張病床的社區治
療設施，以分流及隔離症狀輕微、病情穩定的確診者，亦在柴灣鯉魚門公園及度假村、鯉魚門公
園及度假村、西貢戶外康樂中心、八鄉少年警訊永久活動中心及竹篙灣一幅土地，增建檢疫單位

　
＊回港易計劃助港人回港＊

　　政府亦推出「回港易」計劃，讓身處廣東省和澳門、符合指定條件的香港居民回港後豁免
１４天強制檢疫，亦推出感染風險通知「安心出行」流動應用程式，旨在鼓勵市民養成記錄出行
的習慣，以減低病毒進一步擴散的風險。
　　疫情對本港造成帶來巨大挑戰，政府批出共四輪的防疫抗疫基金、亦有「保就業計劃」等紓
困措施，共涉資逾３０００億元，以協助企業繼續經營，減輕企業和市民的財政負擔，期望讓香
港經濟在疫情受控後盡快復甦。
　
＊明年１月首批疫苗未能如期到港＊

　　於１２月１１日，行政長官林鄭月娥表示香港採購２０１９冠狀病毒病疫苗工作取得突破性
進展，政府多間疫苗製造商達成協議，至於科興控股（香港）向香港提供的疫苗，首批１００萬
劑量最快可望於明年１月到港，但政府專家顧問許樹昌表示，獲悉科興延遲公布第三期臨床試驗
數據，預料明年１月應未能如期運送到港。
　　政府亦與復星醫藥達成協議，將會取得最多７５０萬劑由復星與德國藥廠ＢｉｏＮＴｅｃｈ
合作研發的ｍＲＮＡ疫苗，供港的疫苗將於歐洲生產；首批１００萬劑量預計最快於明年首季交
付。另外，政府亦與阿斯利康達成協議，採購７５０萬劑該藥廠與牛津大學合作研發疫苗，連同
早前已公布的兩款疫苗，疫苗總額２２５０萬劑，足夠全港市民接種。
　
＊英國現變種病毒，政府就疫苗接種成立保障基金＊

　　政府擬就２０１９冠狀病毒病疫苗接種成立保障基金，為接種疫苗後出現嚴重不良反應的市
民迅速提供經濟支援，政府正制定相關細節，稍後向立法會提交建議。　　
　　政府已成立專責工作小組，為推動大規模疫苗接種計劃展開籌備工作，公務員事務局局長聶
德權表示，接種計劃覆蓋全城，屬自願性質，且疫苗資訊公開透明。
　　英國近日出現的新型肺炎變種病毒，因應該新變種病毒的高傳染性，政府修改兩條強制檢疫
規例，加強外防輸入，並刊憲指明自英國抵港人士於１２月２４日起須於指定檢疫酒店接受２１
天強制檢疫。

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