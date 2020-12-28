【回顧展望－經濟寒冬】疫情重創經濟赤字新高，逾三千億措施紓困

《經濟通通訊社記者吳仲賢２８日報道》今年香港可謂多災多難，因政府修訂《逃犯條例》

而引發的示威活動由去年延續至今年初，其後更迎來肆虐世界各地的新型冠狀病毒疫情，世界各

地均實施封鎖措施，重創作為外向型經濟體的香港，特別是零售、酒店及餐飲等依賴旅客的行業

更是首當其衝，部分行業出現放無薪假的情況，甚至出現裁員潮。今年亦是政府錄得歷來赤字規

模最大的一年，但多家金融機構認為明年本港經濟將會出現復甦，預期新型肺炎疫苗將於明年普

及，各地能有效控制疫情，全球普遍維持低息政策及實施不同的刺激經濟措施等，均有利明年香

港經濟復甦。



＊港府赤字破歷史新高，經濟正值下行周期＊



根據政府數字顯示，今年上半年香港實質本地生產總額按年大幅下降達９％，第三季實質本

地生產總額按年跌幅收窄至３﹒５％，然而政府預測全年經濟收縮６﹒１％，財政司司長陳茂波

指現時香港經濟正值下行周期。

今年政府推出合共四輪的防疫抗疫基金措施及相關紓困措施，使本年度政府錄逾３０００億

元赤字，將是歷來赤字規模最大的一年，而政府財政儲備由年初時相當於２３個月的政府開支，

一年間急降到僅餘約１４個月，消耗速度急促。

雖然有數據顯示，香港１１月ＰＭＩ（採購經理指數）由１０月份的４９﹒８上升至

５０﹒１，稍高於５０的分水嶺，是自２０１８年３月以來最高，反映香港私人部門商業環境情

普遍穩定，但疫情及防疫措施收緊仍然打擊商界情緒。



＊疫情嚴重打擊香港經濟，政府推逾３０００億紓困措施＊



受再三爆發的疫情影響，香港經濟活動受到嚴重打擊，不斷收緊的防疫措施，更使不少商戶

苦不堪言，雪上加霜，市面出現大量「吉鋪」，疫情下市民自危，人人足不出戶，零售、旅遊及

餐飲等行業無不大受打擊，企業出現裁員潮，早前香港航空業龍頭國泰航空已宣布裁員８５００

人。

鑑於市道不景，政府推出不同的抗疫紓困措施，包括四輪「防疫抗疫基金」、「保就業計劃

」及其他相關的紓困措施等，總共涉資逾３０００億元，以支援受疫情所影響的企業及市民，但

根據政府統計數字顯示，今年失業率一度高達６﹒４％，屬近１６年來的高位，而其後９月至１

１月經季節性調整的失業率為６﹒３％，回落０﹒１個百分點，勞工及福利局局長羅致光表示，

勞工市場情況在９月至１１月仍然疲弱，其間本地第三波疫情趨穩，勞工市場呈現輕微改善。



＊香港整體出口現改善跡象，明年有出口或升５％＊



全球經濟增長持續放緩，中美貿易關係維持緊張，更適逢全球爆發新型肺炎，各地政府關閉

邊界，採取封鎖措施，大大打擊環球貿易活動，全球供應鏈受到嚴重影響，亦使香港出口陷入困

境，在今年首１０個月，香港出口總值較去年同期下跌３﹒７％，但整體出口有改善的跡象，從

今年第一季下跌９﹒７％，到第三季增長１﹒３％，表現較全球平均水平和部分鄰近的經濟體為

佳。

香港貿發局表示，預期香港出口今年整體出口貨值按年跌３％，隨著明年世界經濟將逐漸反

彈、政策環境寬鬆及疫苗推出等因素的影響，預期明年香港整體出口貨值按年升５％。

