《日入而息》阿里股價受累反壟斷調查，本港上月出口數據遠勝預期

《今天重點》﹡反壟斷現場調查一天結束，阿里積極配合及時提供資料；阿里巴巴政策風險

高，岑智勇指不宜沾手；報道指螞蟻旗下證券類、金服類機構將迎持續強化

監管

﹡本港１１月出口貨值按年升５﹒６％，遠勝預期

﹡１２港人案其中１０人於深圳鹽田法院審理，擇期宣判；美駐華大使館發聲

明，要求中國立即釋放１２港人；美國駐華使館要求釋放１２港人，中方斥

說辭罔顧事實

﹡廉署起訴林卓廷披露受調查人士身分，林卓廷涉披露受調查人身分案，明年

３月再訊

﹡８﹒３１暴動案七男女被控六人脫罪，義務急救員罪成

﹡本港新增６１宗確診本地６０宗，６宗涉聯合醫院群組；醫管局停分流確診

者到聯合醫院，研前線醫護定期檢測



《即日市況》﹡ＡＴＭＸ為四隻最差藍籌，拖累港股跌７１點收報２６３１４



《深滬股市》﹡滬指午後升幅縮，全日僅升０﹒０２％仍未收復三千四



《美元匯價》﹡特朗普突簽署紓困方案，財赤貨幣化不利美元；歐元最新報１﹒２２０２

╱０５，日圓最新報１０３﹒６２╱６５



《公司資訊》﹡中國銀河（０６８８１）向子公司銀河期貨增資１１億元人民幣

﹡中集車輛（０１８３９）Ａ股發行申請獲深交所創業板批准

﹡百濟神州（０６１６０）旗下三款創新型抗癌藥物成功進入國家醫保目錄

﹡自然美（００１５７）公布有關暫停買賣的季度最新消息

﹡建業新生活（０９９８３）附屬收購河北省物業管理公司，涉１億元人民幣

﹡德運控股（０１４４０）今日開招，入場費約２５２５元點

﹡海隆控股（０１６２３）股東張軍增持５０萬股，涉資１１﹒９萬元

﹡移卡（０９９２３）今早短暫停牌，澄清有關早前收購目標公司通告

﹡富衛香港與養和合作，為保險顧問提供危疾持續專業培訓課程

﹡港交所（００３８８）慈善基金今年善款收益逾１億元；港交所就衍生產品

市場暫停交易事故完成檢討，實施多項優化措施

﹡萬科企業（０２２０２）附屬出資３０億元人民幣參與國改基金

﹡綠景中國地產（０００９５）與萬達集團訂立業務合作協議

﹡綠葉製藥（０２１８６）附屬山東博安獲第三方投資

﹡天瑞汽車內飾（０６１６２）趙世傑辭任財務總監，張微接任

﹡中海油（００８８３）獲控股股東於市場上購入２﹒５４億股

﹡中國生物製藥（０１１７７）肌鬆藥獲國家藥監局頒發藥品註冊證書

﹡東陽光藥（０１５５８）丙肝藥獲國家藥監局審批完畢並獲准上市

﹡中達集團（００１３９）附屬與獨立第三方訂立循環貸款協議，涉７５００

萬元

﹡潤東汽車（０１３６５）法院已正式受理主要附屬公司破產重整申請

﹡復星醫藥（０２１９６）附屬設星健睿贏基金，目標募集資金總額１５億元

人民幣

﹡瑞港建設（０６８１６）主席劉魯強辭職，王學軍接任

﹡漢港控股（０１６６３）主席汪林冰增持６３萬股，涉資逾１０萬元



《國企紅籌》﹡石藥集團（０１０９３）旗下兩款產品降價逾五成，明年３月起生效

﹡法院受理對航天萬源（０１１８５）附屬的破產清算申請

﹡華能國際（００９０２）放棄向煤電公司比例增資

﹡深高速（００５４８）１１月份梅觀高速日均路費收入按年增長２１﹒９％

﹡上海電氣（０２７２７）已完成上海市靜安區兩幅國有土地移交工作



《神州民企》﹡神威藥業（０２８７７）１１月份營業額按年升２２﹒４％



《中國要聞》﹡１１月人幣國際支付份額大升至２％，排名重回第五

﹡中韓１１家銀行成為明年韓元對人民幣直接交易做市商

﹡１１月規上工業企業利潤同比增速回落至１５﹒５％

﹡統計局表示上月醫藥製造業利潤增速高，煤炭業利潤轉正

﹡報道指螞蟻旗下證券類、金服類機構將迎持續強化監管

﹡中證監核發神通科技、合興股份、南網能源ＩＰＯ批文

﹡工信部表示三家基礎電信企業要加快５Ｇ技術創新

﹡中國聯通表示聯通創投斥６０億設立聯通５Ｇ產業母基金

﹡特斯拉副總裁回應「質量不合格報道」：已準備起訴

﹡國家醫保局表示今年藥品目錄談判改企業申報，範圍更廣

﹡新華社發文批「盲盒經濟」，建議規範經營模式

﹡萬達集團表示今年開業４５座萬達廣場，完成年度目標

﹡廣電總局表示２３檔收藏類購物節目已全部停播

﹡１１月外匯市場成交２﹒８７萬億美元，環比增３３％

﹡外匯局表示首三季中國服務貿易逆差同比收窄４２％；債務證券推動，中國

上季外債環比增７﹒６％

﹡港股通交易風險揭示書新增生物科技公司風險提示條款

﹡監管規範商銀理財子公司產品銷售，劃定銷售機構範圍

﹡監管規範責任險承保邊界，不得承保履約信用風險損失

﹡抖音及ＴｉｋＴｏｋ獲今年全球熱門娛樂應用雙榜冠軍

﹡煤炭交易中心綜合交易價格指數漲０﹒６６％，八連漲

﹡發改委表示明年電力中長期合同簽約量力爭達９０％以上；全國電力供需趨

平衡，適當增加煤炭進口

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨投放１００億；人行官員表示應適度放寬

特殊時期貨幣政策工具使用條件；人行完善銀行間債市現券做市商管理，將

開展檢查

﹡中國１１月從美國進口原油同比增１３倍，近紀錄高位

﹡中國拒卸貨，據報７０艘運載澳洲煤炭貨船滯留海上

﹡中國稅則委表示首批對美加關稅商品第二次排除清單延期

﹡英媒表示劉曉明即將離任駐英大使，副外長鄭澤光接任

﹡據報中國下發明年首批成品油出口配額同比增５﹒４％

﹡上海今年預計實收外資破２００億美元，創新高

﹡霧霾再襲多城，中國要求全國水泥錯峰生產常態化

﹡上海將積極推動銀證保等金融領域率先開放

﹡新版鼓勵外商投資產業目錄發布，擴大鼓勵範圍



《寶島快訊》﹡台股大幅收升１﹒１％報１４４８３點，創歷史新高



《其他消息》﹡廉署起訴林卓廷披露受調查人士身分，林卓廷涉披露受調查人身分案，明年

３月再訊

﹡聶德權稱若公務員拒宣誓，當局可要求離開公務員隊伍

﹡８﹒３１暴動案七男女被控六人脫罪，義務急救員罪成

﹡官媒斥批准黎智英保釋傷害法治，促駐港國安公署介入

﹡何力治及禤惠儀獲委任為亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表

﹡官媒指國安公署應介入黎智英案，譚耀宗稱港府要依國安法辦事

﹡社署推第三輪幼兒中心特別津貼，為期４個月

﹡本港１１月出口貨值按年升５﹒６％，遠勝預期

﹡工總建議預算案加大再工業化力度及促進創新科技進程等

﹡１２名涉嫌偷渡被扣押在深圳港人下午深圳鹽田開審

﹡美駐華大使館發聲明，要求中國立即釋放１２港人；美國駐華使館要求釋放

１２港人，中方斥說辭罔顧事實

﹡深股通額度全日用１９﹒４億元；滬股通額度全日用３﹒４億元，陸股通淨

流出逾４億

﹡仲量聯行料亞太區地產投資將於明年反彈１５－２０％

﹡匯豐協助境外投資者首次參與融資融券業務



《新冠肺炎》﹡本港新增６１宗確診本地６０宗，６宗涉聯合醫院群組

﹡醫管局停分流確診者到聯合醫院，研前線醫護定期檢測

﹡馬頭角羈留中心一名非法入境者第二次測試確診

﹡內地即日起至明年１月１０日暫停中英航班往來

﹡歐洲疫情持續嚴峻，歐盟啟動大規模疫苗接種

﹡再多兩名確診病人離世，其中一人為聯合醫院群組

﹡何栢良稱有市民私人聚會，憂一兩周後疫情現Ｖ型反彈

﹡彩雲邨豐澤樓４污水樣本對病毒呈陽性，全座強制檢測

﹡陳茂波稱大範圍病毒檢測配合疫苗接種，以遏止疫情

﹡富通保險延長新冠病毒免費額外保障至明年３月３１日

﹡ＰｏｐＣｏｒｎ２期莎莎分店收銀員確診，已暫停營業

﹡中銀香港旺角分行後勤員工確診，今起暫停營業

﹡保誠撥５００萬支援受疫情影響人士，確診者可申請資助

﹡富通保險延長「新型冠狀病毒」免費額外保障

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