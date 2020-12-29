《華爾街內望》特朗普簽新刺激法案，美股再創新高道指漲２０４點

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署２﹒３萬億美元新刺激法案，增強市場對

經濟復甦的樂觀情緒，美股周一（２８日）走高再創新高。

道指漲２０４點或０﹒６８％，報３０４０３點，高見３０５２５點。標指漲３２點或

０﹒８７％，報３７３５點，高見３７４０點。納指漲９４點或０﹒７４％，報１２８９９點，

高見１２９３０點。

特朗普周日（２７日）已將２﹒３萬億美元新救助法案和支出法案簽署成法，恢復對數以百

萬計美國人的失業救濟，並避免聯邦政府關閉。

另外美國國會周一將對一項提高疫情救助金的方案進行表決，不過該提案似乎不太可能在共

和黨控制的參議院獲得支持。

英國和歐盟上周四（２４日）達成脫歐貿易協議，增加全球風險偏好，同時歐洲在周末啟動

一項大規模疫苗接種行動。

不過市場對疫情再度加重的擔憂、即將到來的喬治亞州參議院補選，以及股市估值過高可能

成為不利因素。

個股方面，新刺激方案將向各航空公司派發１５０億美元的薪酬援助，航空股和郵輪股上漲

，標普航空股指數漲０﹒９％，皇家加勒比郵輪、嘉年華郵輪、挪威郵輪漲幅均不低於３％。特

斯拉微漲０﹒３％，有報道指公司將於明年初在印度開始營運。

美國指標十年期國債收益率變動不大，報０﹒９３４％。（ａｌ）

