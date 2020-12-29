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29/12/2020 07:50

《華爾街內望》特朗普簽新刺激法案，美股再創新高道指漲２０４點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署２﹒３萬億美元新刺激法案，增強市場對
經濟復甦的樂觀情緒，美股周一（２８日）走高再創新高。
　　道指漲２０４點或０﹒６８％，報３０４０３點，高見３０５２５點。標指漲３２點或
０﹒８７％，報３７３５點，高見３７４０點。納指漲９４點或０﹒７４％，報１２８９９點，
高見１２９３０點。
　　特朗普周日（２７日）已將２﹒３萬億美元新救助法案和支出法案簽署成法，恢復對數以百
萬計美國人的失業救濟，並避免聯邦政府關閉。
　　另外美國國會周一將對一項提高疫情救助金的方案進行表決，不過該提案似乎不太可能在共
和黨控制的參議院獲得支持。
　　英國和歐盟上周四（２４日）達成脫歐貿易協議，增加全球風險偏好，同時歐洲在周末啟動
一項大規模疫苗接種行動。
　　不過市場對疫情再度加重的擔憂、即將到來的喬治亞州參議院補選，以及股市估值過高可能
成為不利因素。
　　個股方面，新刺激方案將向各航空公司派發１５０億美元的薪酬援助，航空股和郵輪股上漲
，標普航空股指數漲０﹒９％，皇家加勒比郵輪、嘉年華郵輪、挪威郵輪漲幅均不低於３％。特
斯拉微漲０﹒３％，有報道指公司將於明年初在印度開始營運。
　　美國指標十年期國債收益率變動不大，報０﹒９３４％。（ａｌ）

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