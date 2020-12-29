《缸邊隨筆－石鏡泉》新大鐵錘傳

《缸邊隨筆》史記有大鐵錘傳，是講有刺客用大鐵錘來刺殺秦始皇，但事敗，那麼新的大鐵

錘傳又要刺殺何人？



是要刺殺那些仍一心以為阿爺會在２０２１年放水的樂觀以至盲目的投資好友。有這看法，

從近日鋼價創２０１９年以來新高說起。



由於政策鼓勵汽車、家電消費，刺激了製造業用鋼需求，故預計２０２０年第四季鋼材價環

比（與上季對比）上升，但同比（去年同期對比）則偏弱。目前鋼鐵板塊估值處歷史中位，但已

足以改善此板塊的盈利前景，故近日不少鋼鐵股踏入下半年（因預期第三、四季好）都升。



在香港上市的國內鋼鐵股不多，國內則有十多隻，其下半年走勢，一樣可人，但都有個共同

現象，踏入第四季，股價就不前了，原因是預期有大鐵錘會扎下來。



＊明年放水政策逐步退出＊



這個大鐵錘是，隨著疫情平緩，各種紓緩政策會逐步退出，尤其是中央要加強「穩定宏觀槓

桿率」與「控制貨幣總閘門」這兩項必然會帶來信用的收縮（即退出ＱＥ）。筆者在昨文

（２８日）已指出這點，應是２０２１年環球金融市場的灰犀牛。



當疫苗有效、經濟復甦時，環球央行還要不要大放水？不會啦！要放也是小放、針對性的放

。這個央行角度，跟普羅好友的角度是相反的。歐美央行為表政治正確，不想摧殘疫後民眾的弱

小心靈，仍會話「水」是不愁的。但中國的疫控是環球中最好的，當國際貨幣基金委員會話中國

２０２１年ＧＤＰ增長會達到９％時（話之ＩＭＦ是否估中），人行能不留一手，一看經濟能落

地行走，或者還會飛時，還要放水？



美聯儲局在２０２０年最後一次議息會的會後聲明有一句，謂：如要加息，會給市場充分時

間去應對。各位，在過去幾年的議息會後聲明中，有哪一次有過這個加息會事先提你的安慰語？

只不過，投資好友仍是沉緬於美聯儲局的息口點陣圖中，相信美聯儲局會在２０２３年後才加息

。但請留意，點陣圖是基於各聯儲局成員看當前經濟及評估未來經濟而定出來的，如果今時美國

經濟因有有效疫苗而好轉時，美聯儲局官員仍會埋首於昔日數據，而不看真實的今天？美國債息

已全面上揚，今時環球央行，在國際貨幣基金委員會（ＢＩＳ）的高瞻遠矚下，早已放下了

ＱＥ一項，而著眼於ＤＥ－ＱＥ。這個ＢＩＳ最怕的、最要防的，是金融系統風險，這個

ＢＩＳ有幾惡，請參看筆者１２月９日文：「ＢＩＳ話破產潮現」。



因此，筆者預期中國（以至全球）的貨幣供應在２０２１年會相對於２０２０年有所收縮，

但無論是中國還是全球，都會汲取２０１８至２０１９年的激烈去槓桿方案，而是會對經濟恢復

有必要的支持力度，但又不會急求成，這個退出政策可能會維持兩三年，就一如釣大魚，魚絲要

因應情勢而收下、放下，總的是要收，要將條ＱＥ水魚上水為止。



外國央行會怎收放？他們以金錢利潤、政黨利益掛帥而定。但中國是一黨，講心多過講金（

螞蟻事件），利潤是可以向民眾利益讓利（阿爺不是要求過銀行要向債仔讓利？所以２０２１年

要買甚麼股，還是要先重看筆者昨日之文，看清中央政策。資本主義的自利行為及森林法則可以

一時間谷起某些股價，故買股要跟紅頂白，跟買走勢，但在社會主義的中國裏，太自私是不可能

持久的。香港地產股可以長升Ｎ年，逼使供樓者一世為地產佬打工，港府有管，但管不到位。阿

爺？簡單，劃三條紅線予你，地產佬自己執生。故在中國買股，不能只想「股」，而害「民」

，中國做股民，跟在香港做股民，在認知上有別啊。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

