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即市新聞

29/12/2020 08:03

《ＩＰＯ反應》清科創業超購高達１３９３倍，一手中籤率僅２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地股權投資公司清科創業（０１９４５）明日掛牌，在港接
獲２８﹒４７萬份申請認購共５５﹒７４億股，超購約１３９３倍。定價每股１１元，為招股價
介乎９元至１１元的上限。一手４００股中籤率２％，認購３７５手穩獲一手，「頭錘飛」
３１９張，中籤率０﹒２８％。
　　按回撥機制，１６００萬股已由國際發售重新分配至公開發售，在港公開發售股份最終數目
為２０００萬股，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的５０％，共有國際發售方面
有２４５名承配人獲分２０００萬股。
　　四名基石投資者認購１７１２﹒２８萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的５﹒７
１％，及全球發售項下發售股份數目約４２﹒８１％。
　　是次招股所得款項淨額約３﹒９億元，約３９﹒４％將用作擴大集團在中國的業務覆蓋；約
９﹒８％將用於改善線下服務供應及整合線上線下業務；約５﹒８％將用於升級線上平台及豐富
線上服務；約９﹒９％用於加強銷售及市場推廣工作；約５﹒６％用於擴大服務規模；約２０％
將用作選擇性地尋求投資及收購機會；９﹒５％將用作額外營運資金及其他一般企業用途。
（ｎｓ）

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