《凱文隨筆－凱文》疫情未了，疾風知草勁

《凱文隨筆－凱文》回顧這一年，是極不平凡的一年，一個類似感冒的病毒令世界停頓下來

，已奪取了近１７７萬生命，還在病塌的人不計其數，這場「生物戰爭」披露了一些政府的無能

、體制的缺陷、以及各種各樣的醜陋面目。



中國在年初率先面對這場百年不遇的疫情，領導層作出果斷的決定，卻遭受西方社會嘲諷，

不過春節、封城、各省市醫療隊伍除夕夜趕赴疫區支援，以及七日建成兩所抗疫醫院，都是壯舉

，付出的代價是全球之最，也因此能在短短幾個月內就把病毒壓下來。



一樣的病毒環遊世界，部分國家的醫療體系崩潰了，輪到美國這個「超級強國」時，既沒有

中國政府的動員能力，也許是不屑學習中國，更甚者是這國家由一群政治精英玩家主導，把政治

遊戲玩到了極致，換來的是逾３３﹒３萬條性命（美國傳染病專家福奇昨日還預測，疫情最嚴重

的階段尚未到來！）；儘管疫苗研制出來了，但效力有待觀察，而死亡人數卻在近期猛增，原總

統由第一天開始就未曾嚴肅地應對疫情，現在敗選了，每天都在想方設法、如何在餘下不長的日

子，耗盡總統特權，包括前陣子特赦因欺詐罪入獄的親家。



英國因為在本月中旬察覺感染人數每日增逾３萬人，且連續幾天出現這種情況，才知悉問題

的嚴重性，然後宣布病毒變種，傳播力更強，倫敦在翌日要封城（不是即時），市民紛紛出逃，

間接將變種病毒帶到歐洲國家。最新的消息是，遠至美洲的加拿大也發現了變種病毒；疫情在新

一年會改善的期望，似乎並不樂觀。



然而，英國在一片惶恐之中，於平安夜卻傳來了一個好消息，該國與歐盟達成了脫歐協議，

細節未有公布，據說協議文本長達一千二百多頁，大綱是雙方貿易不設關稅、不設限額。英國在

２０１６年６月公投決定脫歐後，與歐盟四年多的談判屢屢談不攏，卻在限期最後幾天突然達成

協議，相信是一方、或雙方都作出了重大的妥協；當脫歐黨主席法拉奇大讚這是好協議時，就更

令人懷疑這可是個壞兆頭，因為這個特朗普在英國的忠實粉絲，是一肚壞水的政客，他一直致力

推動英國脫歐，其所謂理據就是英國只想在歐盟領取權利、而不盡其義務。匯市分析員認為，脫

歐的塵埃落定後，英鎊有望反彈，但關注定期利率走向的保守投資者也警覺，人民幣兌英鎊的定

期存款利率高達十厘；在全球利率低迷的當下，這是極吸引的投資，但不要忘記「高風險、高回

報」的定律，英鎊也許會亂彈亂挫。



這一年，僅僅比較一下老牌民主帝國英國、超強民主燈塔美國，與文明古國中國的施政，不

難令人對中國的未來充滿信心與憧憬；這年英國首相約翰遜最為人熟悉的事，就是他感染了病毒

；美國特朗普這四年就是發「推文」；中國的習近平的考察足跡遍及中國的城市、農村；中國政

府的規劃是長遠、持續、以民為本；英、美政客的盤算是連任、吹大股市泡沫、卸任後天價出版

回憶錄。



中國自己研發的疫苗也紛紛出爐，並惠及很多貧窮國家；值得注意的是，英美生產的疫苗，

需求殷切，撇開價錢不談，花得起錢（如阿聯猶）也不一定買得到，因為親疏有序，德國藥廠研

發了疫苗，德國政府沒有採取「德國優先」採購的特權，而是一併交由歐盟統一操作，這是一個

優秀國家顯現出來的風度。今年這個病毒疫情令中國在全球舞台上盡領風騷，儘管美國帶著一群

盟友聯手圍堵中國，但中國對世界的貢獻有目共睹，美國的林肯總統說過：「你不可能永遠愚弄

所有人」。中國在幹的都是對國家好、對人民好、對世界（一帶一路）好的事；經歷百年恥辱後

，中國慢慢恢復了昔日的輝煌。

