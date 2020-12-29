港股反彈１７５點報２６４９０，科指升１１２點，阿里高開３％

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署疫情紓困法案，消息刺激美股三大指數破

頂，亞洲股市今早同樣高走，日經飆３５３點，台北加權指數升１５１點，港股方面今早高開１

７５點。昨日（２８日）本港科技股累積一定跌幅後，今早迎來反彈，小米（０１８１０）高開

逾３％，為開市最佳表現藍籌；阿里（０９９８８）兩日累跌一成六後，今早則高開２﹒９５％

，騰訊（００７００）亦高開逾２％。恆生指數開報２６４９０點，升１７５點或升０﹒６７％

，主板成交３６﹒９１億元。國企指數報１０４０３，升９１點或升０﹒８９％。恆生科技指數

報７９０８，升１１２點或升１﹒４５％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒３７％，報３９﹒８５元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅０﹒６２％。香港交易所（００３８８）升０﹒６３％，報４１６﹒８元，

以現價計，該股暫連升４日，累計升幅５﹒０４％。騰訊控股（００７００）升２﹒１２％，報

５３０元；建設銀行（００９３９）升０﹒６９％，報５﹒８４元，以現價計，該股暫連升３日

，累計升幅５﹒４２％。友邦保險（０１２９９）升０﹒３７％，報９５﹒３５元，以現價計，

該股暫連升４日，累計升幅８﹒１７％。美團（０３６９０）升１﹒９２％，報２６５元；阿里

巴巴（０９９８８）升２﹒９５％，報２１６﹒２元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團（０１８１０） ３２﹒１０元 升３﹒０５％

阿里巴巴（０９９８８） ２１６﹒２０元 升２﹒９５％

騰訊控股（００７００） ５３０﹒００元 升２﹒１２％

美團 （０３６９０） ２６５﹒００元 升１﹒９２％

吉利汽車（００１７５） ２４﹒８０元 升１﹒２２％

石藥集團（０１０９３） ７﹒５５元 升１﹒０７％

安踏體育（０２０２０） １２０﹒８０元 升１﹒００％

創科實業（００６６９） １０９﹒５０元 升０﹒７４％

交通銀行（０３３２８） ４﹒１９元 升０﹒７２％

中國人壽（０２６２８） １７﹒１２元 升０﹒７１％

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科指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里健康（００２４１） ２１﹒５０元 升４﹒６２％

京東健康（０６６１８） １５６﹒２０元 升３﹒２４％

小米集團（０１８１０） ３２﹒１０元 升３﹒０５％

阿里巴巴（０９９８８） ２１６﹒２０元 升２﹒９５％

騰訊控股（００７００） ５３０﹒００元 升２﹒１２％

美團 （０３６９０） ２６５﹒００元 升１﹒９２％

丘鈦科技（０１４７８） １２﹒４２元 升１﹒６４％

比亞迪電子（００２８５） ３８﹒４０元 升１﹒３２％

金蝶國際（００２６８） ２７﹒５５元 升１﹒２９％

微盟集團（０２０１３） １３﹒３２元 升１﹒２２％

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（ｕｌ）

