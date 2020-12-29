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即市新聞

29/12/2020 16:49

《盤後部署》港股未見明顯方向，維持２６０００至２６８００上落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署新紓困法案，美股聖誕假期後復市造好，
三大指數齊創盤中及收市新高。港股開升１７５點報２６４９０點，主要受惠「ＡＴＭＸ」反彈
，作為約談整改事件主角的阿里巴巴（０９９８８）最多反彈７﹒１４％，惟仍未能修復上日跌
幅；小米（０１８１０）昨晚發布新款旗艦機，股價亦報捷最多升６﹒５８％。上日表現較佳的
藥明（０２２６９）和友邦（０１２９９）則見回吐。恆指午後升幅最多擴大至３０４點見
２６６１８點，收市升２５３點或升０﹒９６％，報２６５６８點，收復十天（２６３８８點）
及二十天線（２６４５８點），主板成交１３８８﹒２億元回落２７﹒２２％。國指收報
１０４４９點，升１３７點或１﹒３４％。
　　重磅科指股向上利好指數表現，科指升２０２點或２﹒５９％，報７９９７點。
　　Ａ股兩市下行，上證綜指報３３７９點，跌１８點或０﹒５４％；深證成指報１３９７０點
，跌７３點或０﹒５３％，總成交８５９７﹒３６億人幣，減少２﹒４２％。

＊美國中資股禁令涵蓋指數基金及子公司＊

　　美國財政部發出指引，有關禁止美國投資者購買被指與中國解放軍關連的企業股份事宜，禁
制令範圍涵蓋持有相關股票的交易所買賣基金與指數基金，被禁制企業的子公司也列為受限制範
疇。美國投資者最遲在明年１１月前，將相關企業股份清倉。美國肆意制裁中資企業，中美關係
緊張，市場觀望美國總統當選人拜登上任後，會否有任何政策改變。
　　就在中美關係緊影張，中歐關係發展備受觸目。路透引述歐盟官員稱，將於周內與中國簽訂
投資協議，協議將有助歐洲企業拓展中國業務，例如歐洲企業將獲准在中國投資更多製造業領域
，包括建築、廣告、航空運輸、海事及通訊等行業，甚至部分雲端電腦行業，而有關投資保障方
面的談判，雙方仍在商討中。中方對此未有評論。

＊看好明年市況可先儲貨，避政治、政策風險＊

　　臨近年尾，多間券商發布明年港股預測，綜合資料，明年恆指目標在２８４１４點（花旗）
至３２０００點（交銀國際），即較現水平有約７％至２０％升幅。若然投資者相信自己（或券
商）眼光，現時手頭資金無出路，或可以趁早低位入市。不過，政治和政策風險緊記回避，例如
牽涉中資股禁令和中國「反壟斷」相關的股份。
　　港股短線而言未見明顯方向，技術支持位於２６０００點，阻力位２６８００點，市場仍然
炒股不炒市。另外，投資者宜留意，明日為港股期結日，大市或略為波動。（ｎｓ）

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