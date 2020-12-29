【大國博弈】美財政部：特朗普中資股禁令適用於指數基金及子公司

《經濟通通訊社２９日專訊》美國財政部周一（２８日）發布明確指引，強調總統特朗普上
月發布有關中資股的行政命令將適用於交易所買賣基金（ＥＴＦ）、指數基金，以及被認定為中
國軍方擁有或掌控的中資企業的子公司，進一步加強禁令禁止美國投資者購買疑似由中國軍方控
制企業的證券。（ａｌ）
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