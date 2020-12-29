【英國脫歐】歐盟批准脫歐貿易協議臨時申請，明年起實施

《經濟通通訊社２９日專訊》歐盟各國政府駐歐盟大使周一（２８日）批准歐盟與英國的脫

歐貿易協議臨時申請，將於明年１月１日起實施。

歐盟２７國政府將於今日正式批准協議，不過歐洲議會計劃於明年首兩個月作出裁決，因為

他們需要更多時間對協議進行審查，而英國國會下議院將於周三（３０日）對協議進行表決。（

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