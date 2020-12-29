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即市新聞

29/12/2020 18:02

《台股攻略－馮偉明》台股創新高後遇沽壓，微跌１１點收市

　　《台股攻略》承接昨日（２８日）升勢，台股指數今日（２９日）一度升上１４，５４７點
再創新高，不過隨後沽壓出籠，大市由升轉跌，終場微跌１１﹒０２點，收１４４７２﹒０５點
，成交金額增至２８６３﹒１億元（新台幣．下同）。
　　貨櫃三雄中陽明裂口高開後即漲停，其後沽壓出籠，股價直線下跌，最低曾見２５﹒４元。
長榮亦同樣大幅波動，股價一度漲停之後倒跌，收市反升４％。運輸類股指數成交金額高達
６４２﹒３億元。另一方面，全球矽晶圓需求持續強勁，環球晶產能到明年上半年仍維持滿載，
刺激股價向好，環球晶股價升超過８％，衝破７００元大關，其他矽晶圓廠包括台勝科及合晶亦
升超過２％。台積電交投略為縮減，一直在前收市價附近橫行，收５１５元；聯電、鴻海及大立
光亦有調整，下挫１％至２％；面板雙雄個別發展，友達沽壓重，跌超過２％，群創則逆市向上

　　台股屢創新高，短線不宜入市造淡，指數有望維持在１４０００點以上平穩渡過２０２０年
，投資者可趁回調時分段吸納績優股份作中線投資。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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