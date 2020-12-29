《台股攻略－馮偉明》台股創新高後遇沽壓，微跌１１點收市

《台股攻略》承接昨日（２８日）升勢，台股指數今日（２９日）一度升上１４，５４７點

再創新高，不過隨後沽壓出籠，大市由升轉跌，終場微跌１１﹒０２點，收１４４７２﹒０５點

，成交金額增至２８６３﹒１億元（新台幣．下同）。

貨櫃三雄中陽明裂口高開後即漲停，其後沽壓出籠，股價直線下跌，最低曾見２５﹒４元。

長榮亦同樣大幅波動，股價一度漲停之後倒跌，收市反升４％。運輸類股指數成交金額高達

６４２﹒３億元。另一方面，全球矽晶圓需求持續強勁，環球晶產能到明年上半年仍維持滿載，

刺激股價向好，環球晶股價升超過８％，衝破７００元大關，其他矽晶圓廠包括台勝科及合晶亦

升超過２％。台積電交投略為縮減，一直在前收市價附近橫行，收５１５元；聯電、鴻海及大立

光亦有調整，下挫１％至２％；面板雙雄個別發展，友達沽壓重，跌超過２％，群創則逆市向上

。

台股屢創新高，短線不宜入市造淡，指數有望維持在１４０００點以上平穩渡過２０２０年

，投資者可趁回調時分段吸納績優股份作中線投資。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

