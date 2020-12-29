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即市新聞

29/12/2020 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》科技指數短期形勢顯著向淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、公用事
業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為農夫
山泉（０９６３３）、工商銀行（０１３９８）與友邦保險（０１２９９），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選新鴻基地產（０００１６）、阿里巴巴（０９９８８）與周大福（０１９２９）。
　　科技指數陰陽燭日線圖上連續錄得兩支大陰燭，相隔看一個下跌裂口，證明淡友大戶的走勢
非常猛烈。保歷加通道底部正受支持嚴峻考驗，ＳＡＲ則剛出現了ＳＡＲ極點低位７７６９０。
未來兩至三個月交易日內，我們須觀察會否出現低於該水平的收市位，和上月１１日低位
７４５０的支持力。圖表形勢現屬顯著向淡，即使是短線投機者，暫時不宜冒險入市持有其相關
認購權證和牛證圖利。筆者並非謂價位沒有上升空間，只是認為值博率不足和勝算不高而已。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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