《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ收窄降幅顯經濟續復甦

《談國論企》中國的工業生產者出廠價格ＰＰＩ於２０２０年１１月份環比跌幅持續放緩，

和同比持平於上年同期，顯新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９受控清零促經濟復甦，主要工業生

產品需求並未使出廠價格出現太大壓力，因購進價格尚低。通貨及生產價格受控，有利整體國民

經濟復甦。尤其是國家採國內大循環和國內外雙循環新策，經濟可穩中有進發展。

來自中國國家統計局的最新資料，ＰＰＩ於２０２０年１１月份同比回落１﹒５％，較１０

月份持平於９月份的２﹒１％跌幅，少跌０﹒６個百分點，而相對於２０１９年同期所跌的

１﹒４％略為多減０﹒１個百分點。此數於５月份所跌的３﹒７％，創下２０２０年最大的跌幅

，便逐月收窄跌幅，意味政府積極防控惡疫取得預期良性效應，全國的工商服務業於全面復工復

產復商復市，使各類生產資源需求漸次轉殷，工業生產品購進價格的跌幅收窄對出廠價格有同步

的影響。

需要指出者，為：即使ＰＰＩ生產資料出廠價格跌幅明顯收窄，惟生活資料的出廠價格整體

上還是反覆回落，主要受惠於食品分類升幅持續收窄，衣著分類跌幅擴大。凡此，皆因購進價格

受到太大壓力，亦在一定程度保障居民消費價格ＣＰＩ漲幅下行，有利於經濟穩中有進的發展。

工業生產者出廠價格之能夠自２０２０年２月份開始，至今連續１０個月同比下跌，很主要

受惠於（甲）購進價格，於１１月份同比下跌１﹒６％，無疑較１０月份的２﹒４％、９月份的

２﹒３％跌幅有所收窄，卻基本保持下跌態勢，最惹人注目的當然是（１）農副產品類購進價格

於１１月份同比增長１﹒７％，較１０月份的１﹒９％升幅低０﹒２個，此在對上一個月環比少

增２個百分點之再跌，為２０２０年前１１個月以來的增幅最低月份，此因豬肉倒跌，抵銷鮮菜

等回升的影響。

至於（２）燃料、動力類的購進價格於１１月份同比下跌８﹒４％，無疑比１０月份的

９﹒９％跌幅有所收窄，但仍處於相當偏低的水平。即使（３）黑色金屬材料類、有色金屬材料

及電線類購進價格，分別升３﹒５％與４％，唯是工業企業主要生產成本仍保不斷緩和之態。



＊農副產品出廠價隨購進價緩增屬佳象＊



正正因為購進價格每多回落，故工業生產者的（乙）主要生產資料出廠價格壓不大，特別是

（Ｉ）生產資料類於１１月份降價１﹒８％，比３月份的２﹒４％之最少減幅，其中採掘類及原

材料類出廠價分別回落０﹒８％與４﹒２％，有助經濟重納復甦；

（ＩＩ）生活資料類的出廠價格於２０２０年１１月份同比下降０﹒８％，比１０月份的０

﹒５％多減０﹒３個百分點，主要受到食品類同比升０﹒１％和環比少增０﹒７個百分點的影響

，衣著類、一般日用品類、耐用消費品類保持下跌。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

