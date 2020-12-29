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29/12/2020 09:22

《異動股》小米開升逾３％，發布小米１１旗艦機，ＡＤＲ較港高水

　　《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）開升３﹒０５％，報３２﹒１元；成交約
３０６萬股，涉資９８２６萬元。
　　集團昨晚發布「小米１１」旗艦機，雷軍表示，首發Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　８８８晶片，
探用５ｎｍ製程生產，繼續採用１億像素主鏡頭，採用特大感光元件；同時配備了１３ＭＰ廣角
鏡，５ＭＰ長焦微距鏡。「８＋１２８ＧＢ」的小米１１售價為３９９９元人民幣；「８＋２５
６ＧＢ」為４２９９元人民幣；「１２＋２５６ＧＢ」為４６９９元人民幣。同時會推出連充電
器的「套裝版」，售價與標準版同為３９９９元人民幣。
　　　小米在美ＡＤＲ收報４﹒０９４美元，跌０﹒１１７美元或２﹒７７％，仍較在港昨日收
市價高水１﹒７％。
　　現時，恆生指數報２６４９０，升１７５點或升０﹒６７％，主板成交３６﹒９１億元。國
企指數報１０４０３，升９１點或升０﹒８９％。科指反彈開升１１２點或１﹒４５％，報７９
０８。
　　上證綜合指數報３３９９，升２點或升０﹒０６％，成交３８﹒９５億元人民幣。深證成份
指數報１４０４２，跌１點或跌０﹒０１％，成交３４﹒０９億元人民幣。

　　表列小米及部份手機設備股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　３２﹒１０元　　　升３﹒０５％
　　瑞聲科技　　（０２０１８）　　　４３﹒５５元　　　升０﹒１１％
　　高偉電子　　（０１４１５）　　　　５﹒８３元　　　無升跌
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　３８﹒４０元　　　升１﹒３２％

　　聯想集團　　（００９９２）　　　　７﹒２３元　　　無升跌
　　通達集團　　（００６９８）　　　　０﹒５６元　　　無升跌
　　舜宇光學科技（０２３８２）　　１５８﹒２０元　　　升０﹒４４％
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　　　９﹒９８元　　　升０﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｎｓ）

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