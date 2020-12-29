《異動股》小米開升逾３％，發布小米１１旗艦機，ＡＤＲ較港高水

《經濟通通訊社２９日專訊》小米（０１８１０）開升３﹒０５％，報３２﹒１元；成交約

３０６萬股，涉資９８２６萬元。

集團昨晚發布「小米１１」旗艦機，雷軍表示，首發Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ ８８８晶片，

探用５ｎｍ製程生產，繼續採用１億像素主鏡頭，採用特大感光元件；同時配備了１３ＭＰ廣角

鏡，５ＭＰ長焦微距鏡。「８＋１２８ＧＢ」的小米１１售價為３９９９元人民幣；「８＋２５

６ＧＢ」為４２９９元人民幣；「１２＋２５６ＧＢ」為４６９９元人民幣。同時會推出連充電

器的「套裝版」，售價與標準版同為３９９９元人民幣。

小米在美ＡＤＲ收報４﹒０９４美元，跌０﹒１１７美元或２﹒７７％，仍較在港昨日收

市價高水１﹒７％。

現時，恆生指數報２６４９０，升１７５點或升０﹒６７％，主板成交３６﹒９１億元。國

企指數報１０４０３，升９１點或升０﹒８９％。科指反彈開升１１２點或１﹒４５％，報７９

０８。

上證綜合指數報３３９９，升２點或升０﹒０６％，成交３８﹒９５億元人民幣。深證成份

指數報１４０４２，跌１點或跌０﹒０１％，成交３４﹒０９億元人民幣。



表列小米及部份手機設備股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米集團 （０１８１０） ３２﹒１０元 升３﹒０５％

瑞聲科技 （０２０１８） ４３﹒５５元 升０﹒１１％

高偉電子 （０１４１５） ５﹒８３元 無升跌

比亞迪電子 （００２８５） ３８﹒４０元 升１﹒３２％



聯想集團 （００９９２） ７﹒２３元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒５６元 無升跌

舜宇光學科技（０２３８２） １５８﹒２０元 升０﹒４４％

長飛光纖光纜（０６８６９） ９﹒９８元 升０﹒８１％

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（ｎｓ）

