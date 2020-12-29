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即市新聞

29/12/2020 09:33

《異動股》阿里巴巴六連陰後彈近３％，騰訊亦高開逾２％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）股價連挫六日累跌近１９％後，今日
見反彈，最新升２﹒９５％，報２１６﹒２元，盤中高見２１６﹒２元。該股成交約２４７萬股
，涉資５﹒３１億元。涉嫌壟斷被調查阿里上兩日逾１５％。
　　　　　早前隨阿里下挫的大型科指股亦見高開，騰訊（００７００）升２﹒１２％，報５３
０元；京東健康（０６６１８）升３﹒２４％，報１５６﹒２元；京東集團（０９６１８）則跌
０﹒２５％，報３１７﹒６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒６２％。
　　現時，恆生指數報２６４９０，升１７５點或升０﹒６７％，主板成交３６﹒９１億元。國
企指數報１０４０３，升９１點或升０﹒８９％。恆生科技指數報７９０８，升１１２點或升１
﹒４５％。即月期指新報２６５２８，升１６５點，高水３８點。即月國指期貨報１０４１８，
升６８點，高水１５點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２１６﹒２０元　　　升２﹒９５％
　　騰訊控股（００７００）　　　５３０﹒００元　　　升２﹒１２％
　　　　阿里健康（００２４１）　　　　２１﹒５０元　　　升４﹒６２％
　　京東健康（０６６１８）　　　１５６﹒２０元　　　升３﹒２４％
　　京東集團（０９６１８）　　　３１７﹒６０元　　　跌０﹒２５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ＷＳ）

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