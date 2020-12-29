《異動股》阿里巴巴六連陰後彈近３％，騰訊亦高開逾２％

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）股價連挫六日累跌近１９％後，今日

見反彈，最新升２﹒９５％，報２１６﹒２元，盤中高見２１６﹒２元。該股成交約２４７萬股

，涉資５﹒３１億元。涉嫌壟斷被調查阿里上兩日逾１５％。

早前隨阿里下挫的大型科指股亦見高開，騰訊（００７００）升２﹒１２％，報５３

０元；京東健康（０６６１８）升３﹒２４％，報１５６﹒２元；京東集團（０９６１８）則跌

０﹒２５％，報３１７﹒６元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅４﹒６２％。

現時，恆生指數報２６４９０，升１７５點或升０﹒６７％，主板成交３６﹒９１億元。國

企指數報１０４０３，升９１點或升０﹒８９％。恆生科技指數報７９０８，升１１２點或升１

﹒４５％。即月期指新報２６５２８，升１６５點，高水３８點。即月國指期貨報１０４１８，

升６８點，高水１５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２１６﹒２０元 升２﹒９５％

騰訊控股（００７００） ５３０﹒００元 升２﹒１２％

阿里健康（００２４１） ２１﹒５０元 升４﹒６２％

京東健康（０６６１８） １５６﹒２０元 升３﹒２４％

京東集團（０９６１８） ３１７﹒６０元 跌０﹒２５％

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（ＷＳ）

