《異動股》阿里升近７％，傳螞蟻擬設金融控股公司接受似銀行監管

《經濟通通訊社２９日專訊》外電引述知情人士透露，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集

團正計劃把所有需要金融牌照的部門劃入一家控股公司，正等待監管層批准。而該公司可能要面

臨更像對銀行的監管。知情人士稱，計劃仍在討論中，並可能有變。

阿里巴巴暫升６﹒６７％，報２２４元；成交約２６６８萬股，涉資５８﹒８９億元。

知情人士表示，考慮劃入控股公司的業務包括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行

。在金融控股公司的結構下，螞蟻的業務可能會受到更多的資本限制，從而有可能限制其以過去

數年的速度放貸和擴張的能力。彭博分析指，控股公司將令非支付業務的估值削減逾７５％。螞

蟻拒絕置評。

同系股份方面，阿里健康（００２４１）升２﹒１９％，報２１元；阿里影業（０１０６０

）升２﹒１７％，報０﹒９４元；高鑫零售（０６８０８）跌１﹒２％，報７﹒４１元。

現時，恆生指數報２６５９５，升２８１點或升１﹒０７％，主板成交８３４﹒０７億元。

國企指數報１０４６２，升１５１點或升１﹒４７％。科指報８０５９，升２６３點或３﹒３８

％。

上證綜合指數報３３８９，跌８點或跌０﹒２４％，成交２６３２﹒１７億元人民幣。深證

成份指數報１４０１５，跌２９點或跌０﹒２１％，成交３３２１﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２２４﹒００元 升６﹒６７％

阿里健康（００２４１） ２１﹒００元 升２﹒１９％

阿里影業（０１０６０） ０﹒９４元 升２﹒１７％

高鑫零售（０６８０８） ７﹒４１元 跌１﹒２０％



騰訊控股（００７００） ５３７﹒００元 升３﹒４７％

小米集團（０１８１０） ３２﹒５０元 升４﹒３３％

美團 （０３６９０） ２７７﹒００元 升６﹒５４％

京東集團（０９６１８） ３２３﹒２０元 升１﹒５１％

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（ｎｓ）

