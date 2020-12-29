《午市前瞻》資金年底前稍歇，港股料２６０００至２６８００上落

《經濟通通訊社２９日專訊》美國總統特朗普簽署疫情紓困法案令市場情緒樂觀，英歐達成

「脫歐」貿易協議增加全球風險偏好，美股三大指數隔晚均創下盤中及收市新高。港股今早高開

１７５點報２６４９０點，連日受壓的科技股今日一洗頹氣反彈，帶動大市氣氛，加上手機及個

別醫藥股造好，恆指一度走高見２６５９６點，惟個別汽車、內房及本地地產股表現失色，令港

股升勢放緩。今早表現最佳的藍籌為美團（０３６９０），半日飆近７％報２７８元；半日表現

最差的藍籌則為吉利（００１７５），挫３﹒２７％收２３﹒７元。最終恆指半日收報２６５９

０點，升２７５點或升１﹒０５％，主板成交７８２﹒７９億元。國指報１０４６０點，升１４

９點或升１﹒４５％。科指報８０５１點，大幅反彈２５５點或３﹒２７％。

內地兩市齊軟，上證綜指報３３８６點，跌１１點或跌０﹒３３％，成交２５０５﹒５０億

元人民幣。深證成指報１３９９６點，跌４７點或跌０﹒３４％，成交３１６１﹒９６億元人民

幣。

重磅股方面，阿里巴巴（０９９８８）今早終止六連陰反彈６％，暫報２２２﹒６元；騰訊

（００７００）隨阿里回升３﹒０８％，報５３５元；港交所（００３８８）傳再有管理層離職

，股價仍升０﹒６８％，報４１７元，暫連升４日累計升幅５﹒０９％；建行（００９３９）漲

０﹒８６％，報５﹒８５元，暫連升３日累計升幅５﹒６％；友邦（０１２９９）半日持平，報

９５元；匯控（００００５）同樣無升跌，報４０元。



＊小米發布旗艦機收復昨日失地，中興造好＊



小米（０１８１０）發布「小米１１」旗艦機，中信證券發布研報稱，「小米１１」綜合競

爭力較強，且市場信心和公司備貨都充足，指小米有望在高端化方面取得更大突破，將進一步提

升其盈利能力和估值空間，維持「買入」評級。小米半日揚４﹒６５％，報３２﹒６元。其他手

機設備股普遍跟漲，舜宇（０２３８２）彈３﹒４９％，報１６３元；瑞聲（０２０１８）跌０

﹒５７％，報４３﹒２５元；高偉電子（０１４１５）微升０﹒１７％，報５﹒８４元；聯想集

團（００９９２）走上１﹒２４％，報７﹒３２元，暫連升２日累計升幅７﹒１７％。

中國工信部部長肖亞慶昨日在２０２１年全國工業和信息化工作會議上表示，２０２１年將

有序推進５Ｇ網絡建設及應用，加快主要城市５Ｇ覆蓋，推進共建共享，新建５Ｇ基站６０萬個

以上，還將推動網絡升級，推動千兆覆蓋用戶規模超過２億戶。５Ｇ相關股普揚，中興（００７

６３）飆６﹒５４％，報１９﹒２２元；比亞迪電子（００２８５）漲１﹒１９％，報３８﹒３

５元；京信通信（０２３４２）揚３﹒９５％，報２﹒３７元；鴻騰精密（０６０８８）升１﹒

１２％，報２﹒７元。



＊京東健康回揚收復十天線，藥股榮辱互見＊



線上醫療股反彈，京東健康（０６６１８）昨日回吐曾低見１３８元，今早回升５﹒０９％

，報１５９元，收復十天平均線（１５８﹒３３元）；中信證券發表研報，首予平安好醫生（０

１８３３）「買入」評級，予其目標價１１３﹒０７元，股價漲２﹒７％，報８９﹒４５元；阿

里健康（００２４１）隨母企阿里反彈，暫揚２﹒４３％，報２１﹒０５元。

醫保談判結束藥股走勢不一，今年國家醫保藥品目錄出爐，國家醫保局表示，企業申報藥品

涉及幾乎所有疾病系統，最終１６個藥品被納入目錄，體現了支持新藥的導向。百濟神州（０６

１６０）的替雷利珠單抗被納入醫保，半日跌６﹒４４％，報１４９﹒７元；再鼎醫藥（０９６

８８）卵巢癌藥物獲納入，半日軟１﹒７６％，報１００４元；君實生物（０１８７７）的特瑞

普利單抗被納入，今日走低３﹒３６％，報５１﹒８元；三生製藥（０１５３０）兩產品獲列入

國家醫保目錄，半日升０﹒９８％，報７﹒２２元；石藥（０１０９３）揚４﹒４２％，報７﹒

８元。



＊五菱高開破頂後倒跌，油價偏軟＊



今早車股普遍走弱，隔晚美股新能源汽車股走低，中國電動車蔚來、小鵬、理想汽車等，下

跌３﹒７４％至９﹒２２％不等，拖累比亞迪（０１２１１）半日挫４﹒７１％，報１９０﹒３

元；五菱（３０５）連日抽升，今早高開高走高見３﹒７５元再破頂，惟半日轉跌６﹒７７％，

報２﹒８９元；吉利（００１７５）走低３﹒２７％，報２３﹒７元；廣汽（０２２３８）軟１

％，報７﹒９３元；長汽（０２３３３）插４﹒５５％，報２３﹒０５元。

市場憂慮燃料需求減弱，且料油組及盟友會議增產，帶動油價於周一下跌，三桶油個別發展

，中海油（００８８３）獲股東增持２﹒５４億股，半日仍軟１﹒２％，報７﹒４１元；據報中

國下發明年首批成品油出口配額同比增５﹒４％，接受第一批配額油企包括中石油、中石化及中

海油，中石油（００８５７）半日持平，報２﹒４元；中石化（００３８６）同樣無升跌，報３

﹒４８元；中海油服（０２８８３）挫２﹒７１％，報６﹒４５元；Ｆ三星原油期（０３１７５

）微跌０﹒８８％，報３﹒１４４元。



＊潘?珊：明年初投資主題有新能源、舊經濟股和藥股＊



臨近年底，港股維持窄幅上落，香港股票分析師協會副主席潘?珊對《經濟通通訊社》表示

，投資者暫時抽走資金，來年再尋投資目標，料港股到年底維持於２６０００點至２６８００點

窄幅波動。

他提到，明年初的投資主題有新能源股、舊經濟股和藥股，新能源板塊中看好信義光能（０

０９６８）和中國高速傳動（００６５８），分別是太陽能和風電行業的龍頭，預期升幅是現價

的兩成左右。藥股可多留意獲納入滬港通和深港通下港股通的股份，推薦造雙抗性抗癌藥的康寧

傑瑞製藥（０９９６６），目標為較現價高三成。（ｎｓ、ｐｌ）

