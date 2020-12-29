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29/12/2020 15:19

《美元走勢－羅明立》疫情抵銷脫歐協議消息，料英鎊短線好淡爭持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒８０　　　１０３﹒６２　　　１０３﹒７１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２４３　　　１﹒２２１９　　　１﹒２２４０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４９５　　　１﹒３４５９　　　１﹒３４６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８８４　　　０﹒８８６７　　　０﹒８８６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５４５　　　７﹒７５２６　　　７﹒７５３２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統特朗普確認簽署９０００億美元紓困方案，及規劃達１﹒４萬億美元
的政府開支法案，而眾議院亦通過向每位美國成年人派發２０００美元現金，刺激美股三大指數
向上。另外，傳媒引述消息指，候任總統拜登計劃根據《國防生產法案》來增加疫苗生產，利好
市場氣氛。美匯指數仍然企穩於９０水平，２０２０年最後幾個交易日估計交投淡靜，美元中線
仍有下行空間但短期或有反彈，候高造空較合適。
　
　　英國新增新冠確診病例再創單日新高，英國公共衛生官員指當前醫院處在「最脆弱」時期，
新增入院人數呈上升趨勢，情況令人憂慮。不過，隨著高風險人群相繼獲得新冠疫苗接種，相信
英國有望逐漸控制疫情。由於，變種病毒帶來新一波疫情抵銷英國達成「脫歐」協定的利好消息
，估計英鎊短線好淡爭持，１﹒３６３０短期兩次頂部，關注２０天線１﹒３４３０的支持，若
失守１﹒３３７０或要下試１﹒３２５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２５０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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