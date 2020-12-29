《美元走勢－羅明立》疫情抵銷脫歐協議消息，料英鎊短線好淡爭持

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０３﹒８０ １０３﹒６２ １０３﹒７１
歐元╱美元 １﹒２２４３ １﹒２２１９ １﹒２２４０
英鎊╱美元 １﹒３４９５ １﹒３４５９ １﹒３４６８
美元╱瑞郎 ０﹒８８８４ ０﹒８８６７ ０﹒８８６８
美元╱港元 ７﹒７５４５ ７﹒７５２６ ７﹒７５３２
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《美元走勢》美國總統特朗普確認簽署９０００億美元紓困方案，及規劃達１﹒４萬億美元
的政府開支法案，而眾議院亦通過向每位美國成年人派發２０００美元現金，刺激美股三大指數
向上。另外，傳媒引述消息指，候任總統拜登計劃根據《國防生產法案》來增加疫苗生產，利好
市場氣氛。美匯指數仍然企穩於９０水平，２０２０年最後幾個交易日估計交投淡靜，美元中線
仍有下行空間但短期或有反彈，候高造空較合適。
英國新增新冠確診病例再創單日新高，英國公共衛生官員指當前醫院處在「最脆弱」時期，
新增入院人數呈上升趨勢，情況令人憂慮。不過，隨著高風險人群相繼獲得新冠疫苗接種，相信
英國有望逐漸控制疫情。由於，變種病毒帶來新一波疫情抵銷英國達成「脫歐」協定的利好消息
，估計英鎊短線好淡爭持，１﹒３６３０短期兩次頂部，關注２０天線１﹒３４３０的支持，若
失守１﹒３３７０或要下試１﹒３２５０。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２５０ １﹒２１５０ １﹒２３００
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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