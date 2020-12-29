《本港樓市》差估署：１１月樓價指數按月跌０﹒１８％，連跌兩月

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，１１月報３８０﹒４

點，按月跌０﹒１８％，按年則跌１﹒２７％。１１月指數已連續兩個月錄得跌幅，令今年首

１１個月升幅收窄至０﹒３２％。

其中，中小型單位樓價指數亦連跌兩個月，按月下跌０﹒２１％至３８３點。而大型單位樓

價指數則有所反彈，按月回升０﹒９４％至３１０﹒５點。（ｙｗ）

