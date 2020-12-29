ＦＳＭ：明年恒指目標介乎３００００－３２０００點

《經濟通通訊社２９日專訊》ＦＳＭ（香港）投資組合管理及研究部總監沈家麟於網上發布

會表示，２０２１年底恆生指數目標價介乎３００００－３２０００點，主要以１２－１３倍市

盈率計算。他指出，現時環球股市估值比歷史均值高，並且上升至新一個台階，當中美國市場已

處於昂貴水平；歐洲、新興市場、Ａ股、日本等市場估值水平高於合理值；而香港市場則低於合

理值。他認為，低息環境將繼續支撐高估值水平，股市基本面問題不大，投資者不需擔心。

沈家麟指出，領先指標預示盈利上修趨勢仍會持續，主要市場未來兩年盈利將強勢反彈。他

預期，２０２１年環球經濟將復甦，惟增速較慢，以財政刺激措施支撐經濟；而新興市場經濟增

速較快，當中中國經濟復甦將帶動區內經濟。貨幣政策方面，他預期將維持低息及非常規政策，

弱美元將令新興及亞洲貨幣將會受惠。



＊採用「重股票、輕債券」策略，金融股或在明年跑出＊



股票部署方面，沈家麟指出，周期股將會反彈，科技股比較擠擁，但數碼經濟及半導體板塊

仍有投資價值。他續指，將採用「重股票、輕債券」的策略，因為經濟復甦利好股票等風險資產

，加上多數債券類別息率跌至歷史低位，未來債息有上升壓力，不利於債價表現，因此金融股或

會在明年跑出。

沈家麟指出，隨著多家中國科技新經濟公司獲納入恆生指數，料恆指估值將會繼續提升。至

於政策方面的問題，他認為，內地有關部門監管螞蟻集團的金融借貸業務主要對阿里巴巴

（０９９８８）的影響最大，而誤傷其他新經濟企業如京東（０９６１８）、美團

（０３６９０）及拼多多等公司，投資者可趁低吸納不太受政策影響的中資科技股。（ｃｗ）

