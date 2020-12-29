【新冠肺炎】本港今新增５３宗確診個案，４０多宗初步陽性個案

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
５３宗新冠肺炎確診個案，年齡由６個月至８６歲，當中有３宗屬輸入性個案，本地個案佔５０
宗，源頭不明個案有１４宗，另錄逾４０宗初步陽性個案。
食物及衞生局副局長徐德義表示，於彩雲邨豐澤樓的檢測中，發現３宗初步確診個案，亦指
若同一大廈於兩星期內出現兩宗無關連個案，便需要進行強制檢測，（ｂｎ）
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