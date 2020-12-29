《小傳日記》科網佬反彈，傳統股卻殘；企上廿天線，科指最善戰

《小傳日記》花旗國總統侵侵揮筆簽完紓困法案，加埋米字國又同歐盟傾掂分手之後點做生

意，隔晚美股三大指數齊齊破頂，香江魚缸都跟住造好，高開１７５點報２６４９０點，今日班

科網龍頭佬終於生生性性反彈，加埋藥佬同手機佬表現好，恆指半日高見２６５９６點，但車佬

同內房佬唔多精神拖累魚缸升勢，早市恆指收升２７５點報２６５９０點。

午後ＡＴＭＸ齊齊發力，阿里（０９９８８）就飛高近６巴仙，報２２２銀，係今日最威藍

戰士，谷到恆指走上全日高位２６６１８點，但始終恆指仲有一半成分股見紅，石油佬同港產佬

都曳曳地，車佬方面呀吉利（００１７５）唔見近３巴仙，報２３﹒８５銀，係今日最渣藍戰士

，最終魚缸收市仲升得少過早市，全日走上２５３點或近１巴仙，報２６５６８點，企返上廿天

線２６４５８點，主板成交１３８８﹒２億銀按日大減兩成七。國指報１０４４９點，走高

１３７點或逾１巴仙。科指報７９９７點，踢高２０２點或近３巴仙，中興（００７６３）彈起

近８巴仙，報１９﹒４４銀，係最叻科指佬。

Ａ場兩市齊軟，上證綜指報３３７９點，軟１８點或逾半巴仙，深證成指報１３９７０點，

跣７３點逾半巴仙；兩市全日成交８５９７億銀人仔，按日唔見逾２巴仙。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）走上逾半巴仙，報４０﹒２５銀；而ＡＩＡ

（０１２９９）潛低近１巴仙，報９４﹒２銀；建行（００９３９）飛上近２巴仙，報５﹒８９

銀；生發發（００３８８）腳軟唔夠半巴仙，報４１３﹒２銀。



＊科技股失暈隔日就翻身，軟件股大漲微盟個個搶＊



阿里事件一下子嚇到股價插水，連帶其他兄弟都回晒塘，不過第日就惹來資金撈底，今日個

個都反彈，加上螞蟻金控話接受銀行監管，阿里立即飆近６巴仙，報２２２元；其他科技股一同

跟升，ＱＱ（００７００）漲逾２巴仙，報５３０﹒５銀；小米集團（０１８１０）跳高逾半成

，報３２﹒８銀；美團（０３６９０）同樣漲逾半成，報２７３﹒４銀。

ＳａａＳ概念近來都係股民新寵，好似微盟（０２０１３）咁，有大行輝立唱好，今日股價

曾經飆過上１４蚊兼創埋上市新高，真叻仔！微盟收漲逾４巴仙，報１３﹒７２銀；明源雲

（００９０９）跳高近１巴仙，報４７﹒４銀；金山軟件（０３８８８）飛起近３巴仙，報

４３﹒０５銀；網易（０９９９９）升近２巴仙，報１４３﹒５銀。



＊增產油價軟油佬方向亂，破頂回落顯體品佬無面＊



石油輸出國組織與夥伴國（ＯＰＥＣ＋）將會喺出年１月４號舉行會議，有傳會將每日原油

產量提高５０萬噸，加上孖屐擔心燃料需求減弱，帶動油價下跌，今日油佬齊齊企唔穩，三桶油

個別發展，中石化（００３８６）彈起１巴仙，報３﹒５銀連彈３日；中石油（００８５７）推

高唔夠１巴仙，報２﹒４１銀；中海油（００８８３）潛水近兩巴仙，報７﹒３８銀。另外，眾

誠能源（０２３３７）漏氣逾４巴仙，報８﹒７１銀。

受惠孖屐對內需復甦憧憬，體育用品佬呢期升勢凌厲，今日就有幾隻創新高後齊齊回一回。

安踏（０２０２０）同李寧（０２３３１）呢兩日創上市新高後齊齊跣低，安踏跣返接近１巴仙

，報１１８﹒６銀；李寧仆低兩巴仙，報５０﹒６銀。滔博（０６１１０）下滑１巴仙，報

１０﹒８４銀。另外，同神州著名科幻小說三體推出聯乘系列嘅３６１度（０１３６１）爆升一

成連升４日，報１﹒０８銀。



＊藥品錄出爐醫藥佬風騷，半新佬齊飛藍月亮牛皮＊



２０２０年國家醫保藥品目錄談判工作結果出爐！而今年８月１７日前上市嘅藥品將會納入

調整範圍，最終１６個藥品被納入目錄！令到其他醫藥佬普遍開心飛高！聯邦制藥

（０３９３３）炒高逾９巴仙，報５﹒６５銀；石藥集團（０１０９３）彈起近５巴仙，報

７﹒８３銀；上海醫藥（０２６０７）炒高逾４巴仙，報１３﹒２２銀；微創醫療

（００８５３）插低逾４巴仙，報４０﹒４５銀。

半新股近期表現都普遍向好！而最近好Ｈｉｔ嘅泡泡瑪特（０９９９２）之前因為官媒發文

批評「盲盒經濟」慘跌！不過今朝曾經彈超過３巴仙咁多！可惜之後升幅收窄，今日只可走上近

１巴仙，報７８﹒１銀。其他半新佬就則普揚！加科思（０１１６７）彈起近３巴仙，報

１４﹒４銀；藍月亮（０６９９３）彈起近４巴仙，報１５﹒１６銀；華潤萬象（０１２０９）

炒高逾３巴仙，報３５﹒６銀。只有ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）慘慘插低近７巴仙，報

１０﹒７銀，請請！



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