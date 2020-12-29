《真知灼見－溫灼培》從ＳＷＩＦＴ及ＩＭＦ數字看美元人幣

《真知灼見》上周環球金融市場目光集中在英國與歐盟的「脫歐」協議及「中歐投資協議」

上，但當中也有其他因素值得關注，例如ＳＷＩＦＴ的全球支付貨幣排名及國基會的全球貨幣儲

備排名等，待筆者今天一一與大家分析。

環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）上周四（２４日）公布１１月份全球支付貨幣排名。

在今次排名榜中，美元以３７﹒６３％佔比的輕微差佢再度反超前歐元，成為全球最多人使用的

支付貨幣。而歐元佔比則以３７﹒４４％屈居第二。回看１０月份數字，美元與歐元的佔比分別

為３７﹒６４％及３７﹒８２％。至於全球排行第三最多人選用的支付貨幣是英鎊，其佔比為６

﹒８５％。而人民幣佔比則上升至２％。



＊美元支付一哥地位岌岌可危＊



回觀國基會（ＩＭＦ），上周同時公布全球第三季中央銀行儲備貨幣排行榜。當中不難發現

，美元依然是全球中央銀行持有最多的貨幣，佔去全球儲備貨幣比重達６０﹒４６％。排第二是

歐元，佔２０﹒５３％。第三位是日圓佔５﹒９２％。人民幣排第五，佔２﹒１３％。

上述這些數字告訴我們甚麼呢？在全球支付貨幣中，美元於１１月雖能殘存保持其一哥地位

，但明顯美元的支付地位已是岌岌可危，隨時有被歐元超越可能。而在中央銀行的儲備貨幣排行

中，美元確實仍處於優勢。但如觀察其過去數字變化，美元於今年第三季的佔比已是自１９９６

年第一季（即近２４年）以來最低。上述數字主要反映市場對使用美元的整體趨勢。而這趨勢確

對美元前景不利。



＊人民幣使用需求利幣值走強＊



最後還有一點值得關注。在現今環球整體貿易金額當中，中國的佔比約達１１％，是全球最

大。美國佔１０％是全球第二大。但在支付貨幣的佔比中，人民幣卻只佔２％。換言之，中國對

外貿易是嚴重依賴第三方貨幣作為交易橋樑。這對中國而言是相當危險，且使中國缺乏保障。所

以筆者是不會質疑中央要走人民幣國際化的決心。而隨人民幣走國際化，增強全球對人民幣的使

用及需求，可想像將有利人民幣值逐步走強。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

