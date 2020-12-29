  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/12/2020 08:32

《真知灼見－溫灼培》從ＳＷＩＦＴ及ＩＭＦ數字看美元人幣

　　《真知灼見》上周環球金融市場目光集中在英國與歐盟的「脫歐」協議及「中歐投資協議」
上，但當中也有其他因素值得關注，例如ＳＷＩＦＴ的全球支付貨幣排名及國基會的全球貨幣儲
備排名等，待筆者今天一一與大家分析。
　　環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）上周四（２４日）公布１１月份全球支付貨幣排名。
在今次排名榜中，美元以３７﹒６３％佔比的輕微差佢再度反超前歐元，成為全球最多人使用的
支付貨幣。而歐元佔比則以３７﹒４４％屈居第二。回看１０月份數字，美元與歐元的佔比分別
為３７﹒６４％及３７﹒８２％。至於全球排行第三最多人選用的支付貨幣是英鎊，其佔比為６
﹒８５％。而人民幣佔比則上升至２％。

＊美元支付一哥地位岌岌可危＊

　　回觀國基會（ＩＭＦ），上周同時公布全球第三季中央銀行儲備貨幣排行榜。當中不難發現
，美元依然是全球中央銀行持有最多的貨幣，佔去全球儲備貨幣比重達６０﹒４６％。排第二是
歐元，佔２０﹒５３％。第三位是日圓佔５﹒９２％。人民幣排第五，佔２﹒１３％。
　　上述這些數字告訴我們甚麼呢？在全球支付貨幣中，美元於１１月雖能殘存保持其一哥地位
，但明顯美元的支付地位已是岌岌可危，隨時有被歐元超越可能。而在中央銀行的儲備貨幣排行
中，美元確實仍處於優勢。但如觀察其過去數字變化，美元於今年第三季的佔比已是自１９９６
年第一季（即近２４年）以來最低。上述數字主要反映市場對使用美元的整體趨勢。而這趨勢確
對美元前景不利。

＊人民幣使用需求利幣值走強＊

　　最後還有一點值得關注。在現今環球整體貿易金額當中，中國的佔比約達１１％，是全球最
大。美國佔１０％是全球第二大。但在支付貨幣的佔比中，人民幣卻只佔２％。換言之，中國對
外貿易是嚴重依賴第三方貨幣作為交易橋樑。這對中國而言是相當危險，且使中國缺乏保障。所
以筆者是不會質疑中央要走人民幣國際化的決心。而隨人民幣走國際化，增強全球對人民幣的使
用及需求，可想像將有利人民幣值逐步走強。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事28/12/2020
《神州經脈》阿里噩夢繼續　中間價兩年半高　滬指三千四得復失
財經熱話28/12/2020
【反壟斷】阿里巴巴政策風險高　岑智勇指不宜沾手
財經熱話28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】旅客減零售業短期難復甦　待通關恢復旅遊
財經熱話28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】機構料港明年經濟增4%　疫苗為復甦關鍵
香港要聞28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】疫情重創經濟赤字新高　逾三千億措施紓困
香港要聞28/12/2020
【回顧展望－經濟寒冬】新冠疫情無日無之　港人難「安心出行」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Haagen Dazs $50現金券

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

【全新直播節目】 hot talk 1點鐘 「睇住賞」 贏熱爆獎品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>