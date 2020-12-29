《積金攻略－鍾偉善》強積金２０年回顧與展望

《積金攻略》強積金制度在港實施已２０年，為一眾打工仔的退休生活，編織了一張安全網

。事實上，受退休保障的打工仔，覆蓋率愈來愈高。２０００年還未有強積金時，只有三分一勞

動人口受到保障，現時則已超過八成半。

過去２０年來，強積金的強制性供款額受最低及最高有關入息水平所影響，金額多次上調。

最低有關入息水平從２０００年時的４０００港元，拾級而上至現時的７１００港元；上限則從

２萬港元，提升至３萬港元，成員或許因而覺得多供了強積金，但這其實也增加了退休資產。

根據積金局資料，在２０００年１２月強積金制度推出時開立，並持續供款的僱員帳戶，截

至去年１２月，共有約９萬個，其平均累算權益達４２﹒３萬港元；當中，有３萬個還進行自願

性供款，其平均累算權益更達１０１﹒５萬港元。



＊回報不俗，開支大降＊



的確，強積金的投資表現相當不俗。截至今年１０月底，資產規模已突破１萬億港元，當中

３，２００億港元為扣除收費後的淨回報，整體年率化淨回報為３﹒９％，跑贏同期通脹率的

１﹒７％１。

投資表現亮麗，原因之一，可歸功於成本效益不斷提升。２０００年時，註冊強積金計劃多

達５３個，期後透過合併及重組，現時只剩２７個，從而達致更大規模效益，提升成本效益。強

積金的平均開支比率，便由２００７年１２月的２﹒１％，下降至現時１﹒４５％，減幅達到

３１％之巨１。預設投資策略的費用，上限更定在０﹒９５％，當中包括０﹒７５％管理費用，

以及０﹒２％經常性實付開支。



＊制度不斷優化＊



除了以數字證明強積金的成績，從其他方面也看到制度在不斷優化，例如２０１２年開放

「半自由行」，打工仔從此能自行選擇強積金受託人，擺脫了以往只能與僱主選擇綑綁的僵化；

又例如２０１７年推出預設投資策略（ＤＩＳ），以及去年推出可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），

為成員提供更多投資選項。

值得一提的是，ＤＩＳ與ＴＶＣ頗受歡迎。截至今年６月，共有２３２﹒４萬個帳戶投資於

ＤＩＳ基金，佔總帳目的２２﹒８％，比例逐步上升，去年同期只在２０％；資產總值

５５５﹒６億元，佔總資產的５﹒７％，去年同期的佔比則只為４﹒３％。後者的帳戶數目也在

不斷增加，至今年９月達４﹒２萬個。



＊產品種類增，管理數碼化＊



展望未來，可供打工仔選擇的強積金產品將會愈來愈多－今年以來，積金局已放寬了可投資

於房地產信託（ＲＥＩＴｓ）的比例及增加了相關市場數目，近日亦取消了可投資於Ａ股的限制

，市場已出現了覆蓋退休前後的派息產品；可以預期，強積金產品將更多元化，在現時主要以地

區劃分外，還會有其他種類，例如主題基金，包括高科技、ＥＳＧ等，百花齊放。

未來發展的最重要一環，是數碼化，於２０２２年年底前建成「積金易」平台，把強積金計

劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，成員便可透過一個平台，隨時隨地管理自己的帳戶，免

卻如今分散式處理的麻煩，加上營運及監管效率的提升，強積金收費或能進一步下降，打工仔得

到的保障則獲得提升。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

