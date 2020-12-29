《宏觀銓局－馬桂銓》通脹與再通脹

《宏觀銓局》筆者的幼子轉眼長大，在多倫多剛完成大學第一個學期。他向來不是高材生，

能夠獲得取錄，筆者當然歸功於兩年前去世的妻子一直以來的祝福。幾天前和孩子們吃晚餐，談

起經濟周期的話題。為顯示學有所成，幼子積極表達意見。他說，依他所學，全球中央銀行不停

向市場注資，自當引發全球通脹。筆者自忖，當年讀完經濟基礎班也會有同樣結論。然而，通貨

膨脹（ｉｎｆｌａｔｉｏｎ）和通貨再膨脹（ｒｅｆｌａｔｉｏｎ）實有區別。

經濟學家把通貨再膨脹定義為通過增加貨幣供應量來刺激經濟，意圖把經濟重新帶回長期增

長趨勢的行為。通貨膨脹則是在經濟中，價格上升導致購買力下降。通脹和再膨脹都講及物價上

漲，當經濟全速運行，生產能力到頂時就往往會出現通脹；而在經濟正從衰退中恢復，並非處於

生產能力最高狀態時，就會發生再膨脹。大多數經濟學家認為再膨脹有利經濟，通脹則反之。在

未來一兩年，美國應該會出現再膨脹而並非通脹。現時美國失業率仍然保持在６﹒７％的水平，

有超過１２００萬人失業。因此，市場將難以見到消費者大舉購物消費並令到儲蓄減少。

與此同時，聯儲局向來以控制通脹為己任，所以在未來兩年內該不會加息。龐大的量化寬鬆

政策並非新鮮事，在２００８年全球金融危機爆發後不久，聯儲局展開量化寬鬆計劃，但美國過

去十年的通脹一直受控。事實上，美國平均個人消費支出（ＰＣＥ），亦即聯儲局用以量度通脹

的首選方法，在過去二十年都處於當局目標２％之下。

美國近日的經濟數據偏軟。首次申領失業救濟金人數連續第二周增加，達至８８﹒５萬；另

外，截至１１月底連續領取失業金人數則有所增加，顯示有更多勞工向聯邦政府申領額外經濟支

援，就業情況改善的步伐又再放慢。美國的零售銷售也差過預期，１１月份整體銷售縮減了

１﹒１％，而１０月份數據從上升０﹒３％修訂為下跌０﹒１％。費城聯儲銀行和帝國州立銀行

的１２月份製造業指數均差於預期，表明ＩＳＭ製造業將在該月再次下降。費城聯儲銀行數字從

１１月的２６﹒３大跌至１２月的１１﹒１，就業、新訂單和生產等環節均錄得下跌。與此同時

，帝國銀行的製造業數據則從６﹒３降至４﹒９。另一方面，房屋動工量依然暢旺，１１月增長

１﹒２％至１５﹒４７萬間，主要受多戶房屋所帶動，建屋許可證數量亦急升了６﹒２％，達到

１６３﹒９萬，顯示美國房地產市場在未來幾個月升勢繼續強勁。

儘管近期經濟數據疲軟，但投資者仍繼續關注疫苗的發展以及推出新刺激方案的可能性。除

了來自輝瑞和ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作研發的疫苗之外，美國聯邦藥品管理局同時已批准

Ｍｏｄｅｒｎａ開發的疫苗於１２月１８日起在美國緊急應用。截稿前，多方報道均指美國國會

經已就９０００億美元刺激方案達成協議。

資產配置方面，筆者繼續偏愛美國而非歐洲、日本或新興市場等。美國企業盈利展望持續強

勁，華盛頓和聯儲局正致力支持經濟復甦。另外，筆者繼續選擇包括投資級和非投資級別的企業

債券，還有包含不同資產類別，即兼備債券和股票的投資組合。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

