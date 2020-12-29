阿里騰訊反彈撐市，恒指收升２５３點報２６５６８越十天廿天線

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股指數向好，帶動港股今早高開１７５點報２６４９０

點後反覆向上，而連日受壓的科技股亦現支持反彈，恆指早段收報２６５９０點，升２７５點。

午後港股續揚升，曾見２６６１８點全日高位。新經濟股領跑大市，其中阿里（０９９８８）、

小米（０１８１０）、美團（０３６９０）均造好。帶動港股最終收報２６５６８點，升２５３

點或升０﹒９６％，成功收復十天線（約２６３８６點）及２０天線位置（約２６４５７點）；

國企指數報１０４４９點，升１３７點或升１﹒３４％；恆生科技指數報７９９７點，升２０２

點或升２﹒５９％。。主板成交１３８８﹒２０億元跌２７﹒２％。

Ａ場兩市齊軟，其中上證綜合指數報３３７９點，跌１８﹒２５點或跌０﹒５４％；深證成

份指數報１３９７０點，跌７３﹒８９點或跌０﹒５３％。兩市成交達８５９７．３６億元人民

幣跌２﹒４％。

重磅股則個別發展，騰訊（００７００）升２﹒２２％，報５３０﹒５元；建行

（００９３９）升１﹒５５％，報５﹒８９元；匯控（００００５）升０﹒６２％，報

４０﹒２５元；港交所（００３８８）跌０﹒２４％，報４１３﹒２元；中移動（００９４１）

跌１﹒８７％，報４４﹒６５元；邦保（０１２９９）跌０﹒８４％，報９４﹒２元。



＊新經濟股現回彈，阿里巴巴領跑大市升近６％＊



新經濟股經連日乏力走勢後，今日現回彈，其中阿里巴巴領跑升５﹒７１％，報２２２元，

為全日最佳表現藍籌，而小米升５﹒３％，報３２﹒８元；美團（０３６９０）升５﹒１５％，

報２７３﹒４元；京東（０９６１８）亦揚升１﹒１３％，報３２２元。

車股今日回軟，五菱（００３０５）早前的因車款宏光單日銷量最高突破２０００輛而揚升

，惟今日現回吐領跌行業，收跌１８﹒０６％，報２﹒５４元；東風集團（００４８９）跌

４﹒１７％，報８﹒７３元；比亞迪（０１２１１）跌３﹒６１％，報１９２﹒５元；永達汽車

（０３６６９）跌２﹒５７％，報１２﹒１４元；。而吉利早前其車款星瑞累計訂單已超

２５０００輛，而星瑞工廠產能亦較上月提升四成，帶動該股於昨日抽高，今早亦曾經升破

２０１８年４月以來的高位，惟隨後表現回軟，收跌２﹒６５％，報２３﹒８５元；美東汽車

（０１２６８）跌２﹒９％，報２８﹒５元。

半新股泡泡瑪特（０９９９２）早前因官媒發文批評「盲盒經濟」而走低，今早曾現回彈逾

３％，惟午後表現乏力升幅收窄，僅收升０﹒５８％，報７８﹒１元。其他半新股則普揚，包括

藍月亮（０６９９３）升３﹒９８％，報１５﹒１６元；加科思（０１１６７）升２﹒７１％，

報１４﹒４元；華潤萬象（０１２０９）升３﹒０４％，報３５﹒６元；惟ＶＥＳＹＮＣ

（０２１４８）跌６﹒７９％，報１０﹒７元。



＊光伏股續軟，卡姆丹克太陽能挫逾一成二＊



早前發改委表示，將力爭明年中長期合同簽約電量比例達到９０％以上。惟光伏股今日續偏

軟，卡姆丹克（００７１２）跌１２﹒０５％，報０﹒３６５元；保利協鑫能源（０３８００）

跌８﹒９％，報１﹒３３元；福萊特玻璃（０６８６５）跌５﹒６５％，報２９﹒２５元；新特

能源（０１７９９）跌７﹒０７％，報１０﹒５２元；陽光能源（００７５７）跌４﹒４８％，

報０﹒３２元；彩虹新能源（００４３８）跌１１﹒３８％，報１﹒０９元。而協鑫新能源

（００４５１）則揚升２﹒９４％，報０﹒３５元。

小米集團昨晚發布「小米１１」旗艦機，雷軍表示首發驍龍８８８晶片，探用５ｎｍ製程生

產。小米升５﹒３％，報３２﹒８元。手機孖寶則個別發展，舜宇（０２３８２）升３﹒２４％

，報１６２﹒６元；瑞聲（０２０１８）跌０﹒４６％，報４３﹒３元。其他手機股方面，比亞

迪電子（００２８５）升４﹒６２％，報３９﹒６５元；富智康（０２０３８）升１﹒１８％，

報０﹒８６元；鴻騰（０６０８８）升１﹒８７％，報２﹒７２元；丘鈦科技（０１４７８）升

２﹒１３％，報１２﹒４８元。

ＳａａＳ股今日普揚，其中升勢最強為金蝶國際（００２６８），揚升４﹒７８％，報

２８﹒５元；微盟集團（０２０１３）升４﹒２６％，報１３﹒７２元；金山軟件

（０３８８８）升２﹒７４％，報４３﹒０５元；中國有贊（０８０８３）升２﹒３７％，報

２﹒１６元；中軟國際（００３５４）升６﹒４％，報８﹒１５元。惟新東方在線

（０１７９７）跌３﹒７６％，報２５﹒６元。（ｊｃ）

