《鍾之日記》阿里終反彈，車股開倒車

《鍾之日記》１２月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國總統特朗普正式簽署紓困法案，隔晚美股三大指數齊創新高。香江魚缸今日期指結算前

反彈，多隻近日捱沽的新經濟股回升。恆生指數開報２６４９０點，升１７５點，午後曾升

３００點，收報２６５６８點，升２５３點或升０﹒９６％。元旦假期即將來臨，主板成交

１３８８﹒２億元跌２７﹒２％。

特朗普政府早前下令，禁止美國投資者購買被指與中國解放軍關連的企業股份。美國財政部

周一發出指引，進一步收緊相關規定，禁制令範圍涵蓋持有相關股票的交易所買賣基金

（ＥＦＴ）與指數基金，被禁制企業的子公司也列為受限制範疇。

祖國股市今日表現疲軟，開市一度微升，惟在周期股煤炭、有色等板塊下跌、前期大漲的汽

車、農業股急吐下，很快調頭倒跌且跌幅午後擴大。滬綜指全日收跌０﹒５４％，報３３７９點

三千四得而復失。兩市全日成交８５９７億元人民幣，按日跌２﹒４％。



＊ＡＴＭＸＪ齊彈，螞蟻金融監管傳現轉機＊



連日受壓的科技股今日跟隨外團止跌反彈。阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻集團上周遭

監管約談後，外電引述知情人士表示，螞蟻集團正計劃把其金融業務劃入一家控股公司，業務包

括財富管理、消費貸款、保險、支付和網商銀行。在金融控股公司的結構下，螞蟻的業務可能會

受到更多的資本限制。彭博分析指，控股公司將令螞蟻非支付業務的估值削減逾７５％。

上日遭拋的阿里巴巴今早高開後愈升愈有，最多曾飆逾７％，收市報２２２元，漲５﹒７％

。美團（０３６９０）抽升５﹒２％，騰訊（００７００）升２﹒２％，「ＡＴＭＸＪ」中京東

（０９６１８）明顯落後，僅升１﹒１％。

小米（０１８１０）發布「小米１１」旗艦機，中信證券發布研報稱，「小米１１」綜合

競爭力較強，且市場信心和公司備貨都充足，指小米有望在高端化方面取得更大突破，將進一步

提升其盈利能力和估值空間，維持「買入」評級。小米全日漲５﹒３％，報３２﹒８元。阿里、

小米、美團三股包辨升幅最勁的三隻藍籌。



＊五菱高位急吐，新能源車齊倒車＊



內媒引述數據顯示，五菱宏光ＭＩＮＩ ＥＶ的１１月零售量３﹒３萬輛，單日銷量最高突

破２０００輛，創中國新能源汽車銷量記錄，同時為今年國內新能源市場中唯一單月銷量破三萬

的車款。

五菱汽車（００３０５）今日表現極波動，一度飆近４３％，惟股價在高位短時間內突然調

頭插水，全日收挫１８﹒１％，報２﹒５４元。五菱汽車的股價自１０月中起，由昔日的毫子股

炒至今日高位的４﹒４３元，最高累升達１２倍。

隔晚美股中資新能源汽車股走低，中國電動車蔚來、小鵬、理想汽車等，下跌３﹒７４％至

９﹒２２％不等。此外，中汽協總工程師、副秘書長葉盛基日前向內媒表示，中國新能源汽車市

場仍處於市場培育階段。目前，中國新能源汽車單車購車成本距離市場化還有一定距離，還需要

國家政府部門給予一定的財政補貼來培育和促進其發展。

新能源車股集體「開倒車」，比亞迪（０１２１１）挫３﹒６％，吉利（００１７５）藍籌

中表現最差，與長汽（０２３３３）齊跌２﹒７％。



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