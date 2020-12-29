《匯市縱橫－蕭啟洪》宅２０、疫苗２１

《匯市縱橫》「終於等到２０２０年過去了！」相信很多讀者及普遍市民也許曾經這樣想過

，包括筆者在內！２０２０年確實是艱難的一年，一波又一波的新冠疫情在本土及外國的爆發令

到大家都大部分時間宅在家中。剛過去應該是普世歡騰的聖誕節，相信大家在６時後禁堂食的政

策仍然生效下，大都在家度過，十分掃興！筆者也不能倖免宅在家中，與家人度過真真正正的平

安及聖誕夜了。



若說２０２０年為我們帶來的是傷感、憂慮、鬱悶、不快，那可能很多人會認同。股票市場

在第一季度末大幅下挫，一眾央行狂劈息，令各人銀包（投資收益）大大縮水。尤幸各國央行不

遺餘力以巨量的流動性穩住了金融市場，各國政府以史無前例的一波又一波的經濟刺激方案往外

送，才勉強穩住了經濟，使大家暫有依託，不會出現手停口停的悲慘情況。但自由受到限制及對

前景的擔憂仍令不少人對２０２０年的經歷不開心。但不能出門，失去了朋友聚會、旅行、逛街

購物等，是不會令一眾宅朋友不快的。因為他們平常在下班、課後，只會趕著回家「宅」。每逢

佳節他們可能也只宅在家中，三步不出閨門。因此２０２０年對他們來說只是一般的一年。



但「宅」並不代表他們沒有消費，可能正相反，不能外出便網上逛逛，購物一番，聊以自慰

！因此，在２０２０年只要與宅連上關係就一帆風順、路路暢通，一眾宅經濟如網上購物、網上

會議、網上遊戲、網上煲劇，甚至送外賣等等在２０２０年獨當一面！筆者也不得不承認本年徹

底敗給宅男了！



如果「宅」是２０２０年的得勝秘訣，那２０２１年會輪到傳統經濟回歸舞台嗎？還有數天

這個充滿變數的２０２１年將來臨了，雖然市場普遍仍為來年生活將回歸正常，但傳統經濟行業

又能重新佔領世界嗎？在世界已開始習慣並領略了「宅」的好處後，很多事情很難返轉頭。筆者

認為只要生活能回復正常，哪管哪個經濟板塊增長快呢！最好是金股齊鳴，經濟能報復式反彈。

市場有這樣的預期，是基於疫苗的進度理想。明年年中各國使用疫苗將能普及，那明年下半年強

勁復甦可期。標準普爾估計明年全球經濟增長５％，當中美國增長４﹒２％，中國因疫情控制得

宜，將會以７％增長。但各國要回到２０１９年的經濟規模，還需多花１至２年！



＊有疫苗＝復甦？＊



世界對疫苗的關注度增加。繼輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ、牛津、國藥等疫苗傳出好消息，一眾

先進國家已急不及待爭相搶購。至於疫苗有沒有副作用，疫苗有效多久，疫苗能否有效防止傳染

等問題仍然未有肯定答案，惶論新冠已在數個國家出現了不止一種變種並正擴散中！究竟疫苗能

否有效對抗變種仍是一個謎（雖然制藥廠紛紛認為其疫苗能對付變種新冠病毒）。那復甦假定的

基礎豈不是有點薄弱！２０２１年的復甦美夢是否會落空？筆者只有向讀者提個醒，當你抱著最

好的希望時，請同時準備好萬一！（Ｈｏｐｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｂｅｓｔ， ｐｒｅｐａｒｅ

ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｏｒｓｔ！）



在來年復甦存疑下，各國政府及央行的寬鬆政策將沒有太大的退路，刺激經濟方案亦逼著推

完一個又一個。因此明年流動性仍將十分充裕，利率持續偏低，各國政府債務已踏上不歸路，標

準普爾預計政府債務將進一步上升至ＧＤＰ的２６５％水平，２０２３年才能因經濟增長輕微回

落至２５６％水平。不忘提醒，在低利率及流動性充裕下，資產泡沫將越演越烈，市場將十分波

動，貧富縣殊將進一步加劇。



另一方面，市場對拜登上台成為下任美國總統已沒有縣念，但市場（包括筆者）普遍預計特

朗普的對華路線將會延續，只是拜登可能要緩一下對華的力度，因他要優先處理對內矛盾及新冠

疫情。因此美國對中國的關稅策略、科技封鎖策略、制裁中企及中港官員策略，以及軍事圍堵策

略將不會逆轉，只會緩慢的執行，甚或加倍執行而已。在制裁陰霾下及美國制裁憂慮下，中國將

另起爐灶（外迴圈），年末的ＲＣＥＰ簽處便是我國反制的成果。根據１０月份ＳＷＩＦＴ的數

據，歐元的使用已輕微超越美元了。同時，我國的美元儲備資產亦錄得自２０１６年末的低位。

市場已預計持續下去，美元來年將迎來新一波的下跌浪。（有些再極端的估計美元皇朝可能已接

近尾聲了！）



＊２０２１進退兩難＊



讓我們總結一下２０２１年投資市場的幾個大概率情況。第一是我們看到疫情持續將較市場

預期差，因此經濟復甦可能落後預期。第二是利率偏低令投資收益縮水。第三是充裕的流動性將

令市場十分波動。第四是美元下跌將因聯繫匯率的關係領港元匯率貶值（相對其他貨幣）。在這

種投資環境下，要進取的讀者便需承擔很大的風險。要保守的讀者回報將十分之低。同時，持有

的港元可能隨美元貶值，到時十分依賴進口的香港可能出現進口通脹，同時喜歡去旅遊（若回復

正常或政府實施旅遊氣泡）的讀者必定受到影響！２０２１年似乎是進退兩難的一年。那麼情況

能比今年好嗎？



疫苗主宰了新冠疫情的發展，疫情的發展將主宰２０２１年的經濟復甦步伐，亦主宰了各國

政府及央行的部署及行動，並大大影響讀者的投資環境。因此若「宅」主宰２０２０年，疫苗便

主宰２０２１年了！不管明年會是怎樣艱難的一年，希望讀者能平安度過，所謂年年難過年年過

！在此預祝各位讀者新年快樂，百毒不侵！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒２０００，止蝕

１﹒２２８０。



英鎊：上周建議候高於１﹒３４８０沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒３２５０，止蝕

１﹒３６５０。



加元：本周建議候低於１﹒２８００買入美元兌加元，目標１﹒３０００，止蝕１﹒２６８０。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５８００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４８００，止蝕

６﹒６５００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

