《ＥＴＦ透視－陳承冲》海外消費轉境內，有助中國「內循環」戰略

《ＥＴＦ透視》受疫情影響而幾乎歸零的國際旅行對中國國內市場來說，意味著境外消費向

境內消費的轉變，這股強大的推動力將令國內消費市場的復甦更為強勁和持久，有助於實現經濟

「內循環」戰略，並為國內消費板塊帶來投資機遇。

摩根士丹利在一份報告中指出，２０１４－２０１９年間，中國消費者每年平均在海外消費

２６００億美元。而受疫情影響，預計２０２０年回流中國國內的消費總量可能達至約１５５０

億美元水平，２０２１－２０２３年間每年約１０００億美元。

中國正致力於實現以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進發展的新格局。２０１９

年，中國社會消費品零售總額達４１﹒２萬億元人民幣，最終消費支出對經濟增長的貢獻率保持

在６０％左右，消費連續六年成為拉動經濟增長的第一引擎。

強勁的消費增長勢頭也體現在網購上。中國最大的電子商務平台在「雙十一」（１１月１－

１１日）期間錄得４９８０億元人民幣成交額，同比增長２６％，天貓包裹量同比增長

２３﹒４％至２３億個；國內第二大網上購物平臺成交額也達到２７１５億元人民幣，同比增長

３３％，較２０１９年２８％的增速更快。



＊帶動國內消費領域的投資機會＊



「雙十一」繼續成為新產品最重要的發布平台之一，今年有超過兩百萬種新產品在此期間發

布，是去年的兩倍。電商直播也成為促銷的新推動力，有４００個公司管理層和３００個名人參

與直播，品類涉及化妝品、電子產品、汽車、房地產等。

我們認為，隨著國外疫情持續，大量回流的消費力將帶動包括免稅店、奢侈品、體育用品在

內的各項版塊的發展，線上線下消費都將繼續快速增長，從而為相關領域帶來投資機會。

《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》

