《股壇解碼－戴名》特朗普忍而不發；愛帝宮（０２８６）盲目擴張

《股壇解碼》特朗普和彭斯並未如外界預期的在聖誕節前後有大舉動，雖然拜登表面越佔上

風，但特朗普卻一副成竹在胸的樣子真的讓人摸不著頭腦，但傳聞大選結果將在１月６日前有突

破性發展。田納西州聖誕節當日的事先張揚爆炸事件，相信是示警性質居多，但下一次是否同樣

幸運就不得而知，但肯定的是對美國現今社會的不滿所引起，這次大選無論結果如何，社會各階

層的撕裂將造成極大的經濟長久傷害和社會不安。



＊擦槍走火＊



美方在聖誕節期間有一個航母戰鬥群取消休假進入備戰狀態，相信和傳聞解放軍軍艦在台海

驅逐美軍航母有關，台海局勢即時呈現緊張，而台灣亦表態將加強從美購入軍備，看來只要美國

對台政策不改，台海劍拔弩張，錯判形勢的事件將會不斷發生，但願和平過渡。



＊疫情再起＊



北京和瀋陽再度出現新冠肺炎，據聞同為最新的變種病毒，加上時近兩節（元旦和春節），

大量的旅遊人數和回鄉潮將對當局的防疫作出考驗，去年武漢疫情亦適逢春運致使疫情廣泛傳播

，這次對疫情如何嚴防死守將成為國內國外的關注點，去年的疫情已經重創國內經濟，國內在全

面復工後經濟漸有起色，所以這次的防疫成果將影響中國整個２０２１年甚至２０２２年的經濟

走向和國力盛衰。



＊左右大局＊



恆指上周仍舊以橫行走勢告終，牛熊證街貨比例下降至５６：４４，由於大市已橫行一段時

間，上升動力稍有不足，散戶資金於是開始流入熊證，熊證重倉位較上周上移了２００點至

２７０００點，淡友信心略嫌不足，大戶可能以疫苗推出炒作一翻，假若這兩天國內疫情有變，

恆指將借勢急速下跌，預期下跌支持位在２５２００點附近。



＊股票簡評＊



愛帝宮（００２８６）主要從事健康產業業務，包括醫學抗衰老、養生基地、醫療和健康產

業投資管理、天然健康食品貿易、以及投資及融資，老股民對２８６這個股票號碼應該有點印象

，前身為東方紅地產，也就是後來的金匡，去年９月份同佳健康全面收購愛帝宮母嬰健康管理有

限公司，並且改名為愛帝宮，集團主要業務為月子中心，其客戶群不乏國內企業家，演藝界名人

和不少隱型富豪，較為人熟悉的有黃磊夫婦、佟大為夫婦（當時傳聞坐月費就接近７位數）、梅

婷、羅嘉良夫婦，可能更多人有印象的會是樊少皇和賈曉晨夫婦，愛帝宮的收費也不是一般人能

承擔，筆者去年做過一個查詢，最基本的一個套餐接近１０萬（一般為２６天），如果包括其他

相關的產後收復和調理等等服務，隨隨便便就是３０多４０萬埋單，可以預期利潤可觀。

同佳健康當時以超過１０億港元收購愛帝宮是否買貴貨就見仁見智，但看最近的業績顯示，

毛利率超過４０％，月子服務佔總營業額約９６％，而且淨利率超過２０％，表面看是一門非常

好的生意，但有幾點投資者要注意，首先是愛帝宮手頭現金只有８０００萬不到，但債務卻高達

６﹒５億，如果失去強大的資金流支撐相信很容易被銀行ｃａｌｌ ｌｏａｎ。隨著國內放寬二

胎後的出生率並沒有顯著上升，新生嬰兒是愛帝宮的主要業務來源，新生率偏低和中產階層早已

有小孩，富人要生的也早就生了，業績如何發前展轉型才是重點。

集團計劃在杭州開設第四個月子中心，雖然杭州雲集眾多科網企業，一般這些企業的高層員

工都較其他行業高收入，但是否一個適合的落戶地方現在還言之過早，加上今年受疫情影響，國

內整體經濟大受打擊。愛帝宮的業績能否維持已經難有把握，增長就更不用說了。無形資產佔總

資產約５０％，如果按非流動資產計，無形資產佔非流動資產約７０％，一間低實質資產的公司

是否值得如此高的ＰＥ（１４２倍）是有所保留。投資者宜先觀望。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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