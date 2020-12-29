【回顧展望－息息相關】匯控渣打獲准可恢復派息，市場料金額下降

《經濟通通訊社記者金雪凝２９日報道》新冠肺炎疫情自去年底開始在內地爆發，更於今年

席捲全球，導致環球經濟衰退。各國紛紛推出刺激政策挽救經濟，有企業更被要求取消派息，以

預留足夠資本。國際大型銀行匯控（００００５）和渣打（０２８８８）在４月份亦應監管要求

取消派息。



＊匯控渣打應英國監管部門要求取消派息＊



匯控宣布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發２０１９年第

四次每股０﹒２１美元股息。董事會亦決定，在今年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息

或應計款項，亦不會進行任何普通股回購。此外，渣打集團（０２８８８）亦宣布撤回派發

２０１９年末期息每股２０美分的建議，２０２０年不會派發中期股息，而末期息則需考慮全年

的財務表現和中期前景。

匯控行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）表示，集團的資本充裕，有信心在疫情過後

能恢復正常派息政策。而主席杜嘉祺（Ｍａｒｋ Ｔｕｃｋｅｒ）就指，未來的派息水平需視乎

疫情的發展和嚴重程度。



＊香港小股東指控匯控取消派息做法形同騙子＊



不過，集團在除淨後突然剎停２０１９年第四次股息，引起香港的小股東不滿，更有小股東

召開記者會，批評匯控集團有違合約精神，做法形同騙子。會上更有小股東激動落淚，指自己將

全數退休金都用作投資匯控，冀能獲得派息養老，但集團突然取消已宣布將派發的股息，控訴集

團「像賊一樣」，做法無承擔，形同騙子。集團股價自此拾級而下，更在９月下旬曾跌穿２８元

的「世紀供股價」。



＊市場憧憬兩行恢復派息，惟金額減少＊



其後，集團管理層在公布中期及第三季業績時均透露，如果情況允許，將尋求派付較為保守

的股息。隨著疫苗消息傳出，環球經濟漸見曙光，市場紛紛憧憬集團將恢復派息，大行高盛預料

匯控和渣打將於２０２０年度下半年恢復派息，分別派每股０﹒１美元和０﹒１５美元，金額都

較暫停派息前有所減少，但相信經濟改善後將會再增加派息。該行更將匯控目標價由５１港元上

調至５２港元，而渣打目標價亦由５４港元升至５５港元。



＊英倫銀行容許銀行恢復部分派息，惟需具充足資本＊



一如市場所料，英倫銀行在今個月中發表聲明指，容許英國的銀行恢復部分派息及花紅，但

前提是銀行具充足資本，以對抗疫情帶來的市場波動。現時適合研究放寬對包括匯控、渣打、巴

克萊等大型銀行的資本限制。若銀行管理層認為有必要，可自行考慮派息等安排。

匯控和渣打均對英倫銀行決定表示歡迎，匯控預期明年公布業績時將有最終定案，而渣打就

指，因應強勁的資金水平，會考慮在明年２月份公布全年業績時恢復派息。

