【回顧展望－疫下樓市】明年私樓逾３萬伙，元朗天水圍成新盤重鎮

《經濟通通訊社記者黃和美２９日報道》本港樓價未受疫情波及，照舊長升長有，而發展商

亦乘勝追擊，住宅供應繼續維持高企。運輸及房屋局預期，未來一段時間私樓供應量仍會維持在

較高水平，據今年９月底的最新推算，未來三至四年一手私人住宅物業潛在供應維持約９﹒２萬

個單位。

展望明年一手樓新供應，美聯物業（０１２００）預料，全港新盤供應將多達３﹒２７萬伙

，當中以元朗及天水圍區為供應重鎮，料將有７５７０個單位應市；其次為將軍澳及西貢區，估

計約有４２９６伙；至於啟德及觀塘則以４２５１伙佔第三。

值得注意是，近年新盤推售集中在新界區，明年亦不例外，繼續以潛在新供應逾１﹒９萬伙

冠絕全港，佔整體潛在供應量的５８﹒９％；而九龍區在啟德及觀塘逾４０００伙新供應帶動下

，明年有機會登場的全新盤單位總數亦超過一萬伙，至於供應向來緊絀的港島區，明年新供應亦

有望達３２６４伙。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，根據過往經驗，每年實際登場的單位明顯為少，加上

《施政報告》的房屋政策主要集中公營房屋，至於私人住宅則以長遠供應為主，相信中短期供應

未有大幅增加下，估計明年實際會推出的單位約１﹒８萬伙至２萬伙左右。



表列明年有機會推出市場的全新樓盤項目之各區分布：



地區 潛在供應數量

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元朗及天水圍 ７５７０伙

將軍澳及西貢 ４２９６伙

啟德及觀塘 ４２５１伙

何文田及九龍塘 ３０９５伙

深水埗、長沙灣及油尖旺 ２８５１伙

屯門及深井 ２６９５伙

沙田及馬鞍山 ２６４９伙

大埔及北區 ２０５９伙

南區 １８３３伙

中西區 ８３７伙

東區 ５３８伙

東半山及灣仔 ５６伙

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資料來源：美聯物業

