【企業盈喜】中國宏橋（０１３７８）料全年度純利升５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》中國宏橋（０１３７８）公布，預期截至１２月３１日止年度

純利較去年同期上升５０％左右，即至約９１﹒４億元人民幣。

該集團指，純利增加主因預期期內鋁產品平均銷售價格較去年同期上漲，且生產成本有所下

降，毛利增加，並預期期內減值虧損減少，以及預期期內財務費用降低及匯兌收益增加所致。

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