《日入而息》政府首季推三幅地涉逾二千伙，傳螞蟻設金融控股公司

《今天重點》﹡新一季推三幅住宅地涉２２４０伙，首推新界北住宅地；黃偉綸料全年可提

供１２８７０伙，達目標逾９９％；黃偉綸指推商業地非著眼當前收入，主

教山有保育價值

﹡傳螞蟻集團擬設立金融控股公司，接受類似銀行的監管

﹡１２港人關注組指家屬接官派律師電話，法院明早宣判；英外相指１２港人

遭秘密審判，中駐英使館斥罔顧事實

﹡本港今新增５３宗確診個案，４０多宗初步陽性個案；瀝源邨榮瑞樓及坪石

邨藍石樓居民需接受強制檢測；張竹君稱８名本月從英回港確診者屬新變種

病毒



《即日市況》﹡阿里騰訊反彈撐市，恆指收升２５３點報２６５６８越十天廿天線



《深滬股市》﹡大市午後跌幅擴大，滬指收跌０﹒５４％成交略縮



《美元匯價》﹡疫情抵銷脫歐協議消息，料英鎊短線好淡爭持；歐元最新報１﹒２２４７

╱４９，日圓最新報１０３﹒６４╱６５



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）與喜馬拉雅合作，用戶未來可收聽其音頻節目

﹡大地國際（０８１３０）購環保科技公司，涉２７００萬元人民幣

﹡外電表示港交所（００３８８）遴選委員會仍未決定行政總裁繼任人

﹡正道集團（０１１８８）黃春華辭任執行董事，並不再擔任副主席

﹡佛山消委會向阿里巴巴（０９９８８）發勸諭函：淘寶網店涉誘導消費者線

下交易

﹡華夏文化（０１５６６）附屬以４４１０萬收購動漫製作公司

﹡新城悅服務（０１７５５）集團在管面積已經達到約１億平方米

﹡禹洲（０１６２８）擬分拆禹佳生活服務上市，市傳集資約６２億元

﹡歐康維視生物（０１４７７）葡萄膜炎藥獲准在海南博鰲開展研究

﹡普匯中金國際（００９９７）附屬公司借出１５００萬元人民幣予廈門傾果

傾城商貿

﹡海天地悅旅（０１８３２）附屬公司與ＩＨＣ Ｈｏｔｅｌ訂立酒店管理協

議

﹡信基沙溪（０３６０３）附屬公司取消收購廣州智誠商業運營６０％股權

﹡中國機械工程（０１８２９）簽署阿聯酋艾爾達芙拉ＰＶ２太陽能電站項目

合同

﹡國泰航空（００２９３）蔡劍江辭任董事局副主席，宋志勇接任



《國企紅籌》﹡北京首都機場股份（００６９４）獲新加坡政府投資公司增持１７０萬股

﹡招商局港口（００１４４）就吉布提老港口地塊重建項目成立合營企業

﹡宋志勇接替蔡劍江任中國國航（００７５３）董事長，即日起生效



《中國要聞》﹡中證監表示廣州農商銀行申請撤回Ａ股上市申報

﹡中國郵政與阿里旗下的菜鳥裹裹達成戰略合作

﹡市場監管總局發文，加強網上銷售消費品召回監管

﹡打擊假結婚買賣京車牌指標，北京警方兩月拘６７人

﹡受強冷空氣影響，農業部緊急部署強寒潮天氣防御工作

﹡萬達商管副總裁朱戰備涉貪腐被查，據報已被集團除名

﹡銀保監明確獨立個人保險代理人定位，仍受險企監管；銀保監發布警惕網絡

平台誘導過度借貸的風險提示

﹡上海將繼續吸引外資金融機構落戶，推進ＥＴＦ互通

﹡國企混改基金滬上亮相，總規模２０００億元人民幣

﹡１１月香港向內地淨流入黃金量按月增８２％

﹡旗下兩村鎮銀行解散，中銀富登表示正常吸併不影響業務

﹡國家能源集團煤炭公司表示煤荒情緒蔓延，全面加強供應

﹡信用債信息披露規則實現統一

﹡傳螞蟻集團擬設立金融控股公司，接受類似銀行的監管

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨投放１００億

﹡外交部表示中歐投資協定談判取得重大進展，前景可待

﹡憂知識產權外洩，傳澳洲擬取消維州與江蘇科研合作

﹡據報中歐明日達成投資協議，將開放建築、電訊等市場

﹡傳中國線上教育初創公司掌門考慮赴美上市

﹡浙江省常委會研究反壟斷和防止資本無序擴張

﹡交易商協會表示規範熊貓債業務，擴大銀行間債市開放

﹡北京市首個數字貨幣應用場景在豐台一家咖啡店啟動

﹡報道指國有大行在上海小範圍推廣數字人民幣

﹡蘇州數字人幣紅包：線下消費佔比５５％，線上４５％

﹡機構料１２月官方、財新製造業ＰＭＩ均持穩略跌

﹡川煤集團破產重整計劃獲批，分十年現金清償部分債權

﹡永煤事件後河南省級國資平台首發債，區域債市或回暖

﹡交易商協會表示暫停中誠信國際債務融資工具業務三個月

﹡中國區塊鏈技術應用工作委員會成立，騰訊華為等參與

﹡皖天然氣下調４條短途管道運輸價格，營收將減６００萬

﹡上海延長對部分個人住房徵收房產稅試點的有效期

﹡綠地控股定三年去槓桿計劃，自有資金可兌付到期債務

﹡中石化表示供暖季以來供應天然氣同比長增１８％



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１４４７２點



《其他消息》﹡１２港人關注組指家屬接官派律師電話，法院明早宣判

﹡英外相指１２港人遭秘密審判，中駐英使館斥罔顧事實

﹡鄧棨然弟弟引述官派律師：庭上各人已認罪

﹡據報１０港人鹽田法院認罪，保安局稱按機制協助家屬

﹡起底警員網民認民事藐視法庭囚２１日，首宗違令判監

﹡第二輪Ｎ無津貼下周一接受申請，料逾３５萬人受惠

﹡羅致光稱不再推Ｎ無津貼，將設公屋輪候者津貼措施

﹡政府推「智方便」數碼平台，方便市民處理政府及公用事業服務

﹡薛永恆稱「智方便」支援電子針卡服務，另設平台登記接種疫苗

﹡２３歲女網上轉發開槍警員資料，判囚２１日緩刑一年

﹡鍾翰林侮辱國旗及非法集結罪成，判囚４個月

﹡林鄭月娥稱香港目前最重要的工作是嚴控新冠肺炎疫情

﹡中原表示疫苗將抵港疫情可控，對首季樓市感樂觀

﹡利嘉閣料本港今年樓價跌近１％，結束１１年升浪

﹡差估署表示１１月樓價指數按月跌０﹒１８％，連跌兩月；差估署１１月住

宅租金指數止跌微升０﹒０６％

﹡港鐵黃竹坑站第五期今起招標，下月２６日截標

﹡深股通額度全日用４３億元；滬股通額度全日用２５億元，陸股通流入近

４５億元

﹡中原料黃竹坑站５期項目呎價１﹒６萬，估值１０２億

﹡調查發現５１％受訪者有興趣使用虛擬銀行服務

﹡新一季推三幅住宅地涉２２４０伙，首推新界北住宅地



《新冠肺炎》﹡本港今新增５３宗確診個案，４０多宗初步陽性個案

﹡張竹君稱８名本月從英回港確診者屬新變種病毒

﹡東區醫院５９歲男病人離世，累計１４３人死亡

﹡內地元旦春節續停出入境團隊遊、「機票＋酒店」業務

﹡北京順義區基本完成全員核酸篩查，結果均呈陰性

﹡浙江已有２８萬人接種疫苗，未收到嚴重不良反應報告

﹡杭州新增１例無症狀感染者，為入境隔離點安保人員

﹡無錫出現一例境外輸入無症狀解除隔離後呈陽性

﹡英國新增病例逾４萬宗再破頂，日本現南非變種病毒株

﹡何栢良擔心豐澤樓有隱形患者，呼籲居民盡快檢測

﹡專職醫療人員及護士協會：院方曾阻撓前線用防護物資

﹡著名鋼琴家傅聰倫敦感染新冠肺炎逝世，享年８６歲

﹡潘烈文稱豐澤樓多日污水驗出病毒，顯示有患者在大廈

﹡榮瑞樓及藍石樓居民需接受強制檢測

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ推免費新冠疫苗副作用保障計劃

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