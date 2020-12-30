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即市新聞

30/12/2020 07:52

《華爾街內望》美增派現金法案不確定，美股高位回落道指跌６８點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場擔心經濟重啟出現問題，加上美國國會參議院是否批准增
派現金法案存在不確定性，美股周二（２９日）破頂後高位回落。
　　道指跌６８點或０﹒２２％，報３０３３５點，曾高見３０５８８點。標指跌８點或
０﹒２２％，報３７２７點，曾高見３７５６點。納指跌４９點或０﹒３８％，報１２８５０點
，曾高見１２９７３點。羅素２０００指數跌１﹒８７％，報１９５８點，創一個月以來最大單
日跌幅。
　　美國參議院多數黨領袖麥康奈爾揚言將阻止將派發紓困現金金額由６００美元增加至
２０００美元。
　　麥康奈爾又指參議院本周將解決增派現金法案問題，以及對大型科技公司的限制和選舉誠信
問題。
　　超過２００萬美國人已經接種疫苗，不過目前美國的總感染人數已超過１９００萬，疫情重
災區加州可能延長嚴格居家令。
　　個股方面，晶片製造商英特爾漲４﹒９３％，對沖基金Ｔｈｉｒｄ　Ｐｏｉｎｔ正敦促公司
尋求更多戰略選項，包括是否繼續保留集成設備製造業務。
　　波音微漲０﹒０７％，公司在上月解除長達２０個月的安全禁令後，其７３７　ＭＡＸ客機
首次恢復執飛美國的客運航班。
　　Ｓｎａｐｃｈａｔ的母公司Ｓｎａｐ跳漲６﹒１５％，高盛因公司收入增長前景樂觀上調其
目標價。
　　美國指標十年期國債收益率持平於０﹒９３４％。（ａｌ）

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